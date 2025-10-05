Azul ou roxo? Ilusão de ótica parecida com a trend do vestido dourado dividem a internet; entenda

Para entender a ilusão, é preciso, primeiramente, saber que cor não é uma propriedade física do objeto, mas uma experiência criada pelo olho e pelo cérebro. Quando a luz refletida ou emitida por um objeto entra nos olhos, ela atinge a retina. Lá, células especializadas na percepção de cores, os cones, captam diferentes comprimentos de onda da luz: os S-cones: captam o azul; os M-cones: captam o verde; e os L-cones: captam o vermelho, como explica o estudo.