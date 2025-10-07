Assessoria de Hungria contesta Ministério da Saúde e diz que rapper foi intoxicado por metanol

Testes de sangue realizados pelo rapper Hungria indicaram a presença de metanol em seu organismo, informou a assessoria do cantor nesta terça-feira (7). O artista deixou o Hospital DF Star, em Brasília, na segunda-feira (6), após quatro dias internado com suspeita de intoxicação com o produto por consumo de bebidas alcoólicas. As informações são do g1.
A informação rebate Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Isso porque na segunda-feira, dia em que Hungria recebeu alta, sinalizou que os testes haviam dado negativos e descartou a hipótese de o cantor ter sido intoxicado por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas.
Conforme a assessoria de Hungria, o exame constatou a presença de 0,54mg/dl de metanol no sangue do cantor. Este valor indicaria o dobro do índice referência, que é de 0,25mg/dl.
"De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, cujo resultado foi liberado em 06 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL). O resultado confirma a exposição à substância, e a equipe médica aguarda os exames de contraprova", informou a assessoria de Hungria.
Em meio ao desencontro de informações, o Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre o caso. Já a Secretaria de Saúde do Distrito Federal afirmou que "não recebeu, até o momento, qualquer resultado oficial de exame que comprove a presença de intoxicação por metanol no sangue do cantor Hungria".
