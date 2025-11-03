Andrew sai da linha de sucessão ao trono britânico após perder título de príncipe? Entenda

O Palácio de Buckingham anunciou, na quinta-feira (30), que o príncipe Andrew vai perder o título e todas as honrarias da monarquia britânica, além de ter que se mudar da sua residência oficial.
As medidas ocorreram devido ao envolvimento de Andrew em escândalos sexuais e, em particular, de sua associação com o empresário americano Jeffrey Epstein.
"Essas censuras são consideradas necessárias, apesar de ele continuar negando as acusações", afirma o texto. Sem honraria da monarquia britânica, ele será chamado de Andrew Mountbatten-Windsor. O membro da família real de 65 anos é o oitavo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido.
Ele se mantém na linha sucessória, mesmo não podendo ser mais chamado de HRH (His Royal Highness, Sua Alteza Real, na tradução) e não ter mais o título de príncipe.
As filhas de Andrew, as princesas Eugenie e Beatrice, também mantêm os seus títulos, conforme a Carta Patente do Rei George 5º de 1917.
Após a morte da rainha Elizabeth II, o filho mais velho da monarca, príncipe Charles, 76, assumiu a coroa.
A primeira posição da linha de sucessão está com Príncipe William, filho do Rei Charles III. As posições seguintes pertencem aos filhos do duque de Cambridge e da esposa, Kate Middleton. No segundo posto está George, doze anos, seguido dos irmãos Charlotte, dez, e Louis, sete.
Posição de Andrew
Na oitava posição da linha de sucessão está Andrew, segundo filho da rainha, que, durante muitos anos, inclusive, foi considerado o filho favorito de Elizabeth II. No entanto, o duque de York, 65, esteve envolvido em polêmicas após ser acusado de abuso sexual por Virginia Giuffre, que afirma ter sido agredida pelo príncipe quando era uma adolescente.
Em fevereiro de 2022, eles chegaram a um acordo extrajudicial que garantiu uma doação substancial de dinheiro a uma instituição comandada por Virginia, em prol de vítimas de tráfico sexual.
A partir de Andrew
A lista ainda inclui, após Andrew, suas filhas com Sarah Ferguson (sua ex-esposa), as princesas Beatrice, 36 anos, e Eugenie, 34. Beatrice ocupa a 10ª posição, enquanto a sua irmã a 12ª. A 11ª posição pertence a Sienna, que nasceu em setembro de 2021, filha de Beatrice e do empresário Edoardo Mapelli Mozzi.
Faz diferença ser menino ou menina na linha de sucessão?
Ser menino ou menina não faz mais diferença na linha de sucessão. Em 2013, a monarquia britânica fez alterações nas leis para acabar com a famosa regra da "primogenitura masculina", que coloca os homens antes das mulheres. Pela regra antiga, de 1.701, uma menina não ocuparia o trono caso tivesse um irmão menino mais novo.
Linha de sucessão ao trono britânico
Confira como está a linha de sucessão ao trono:
1- Príncipe William
Neto da rainha, primogênito do príncipe Charles e duque de Cambridge (nascido em 1982).
2- Príncipe George
Neto do príncipe Charles, primogênito do príncipe William (nascido em 2013).
3- Princesa Charlotte
Neta do príncipe Charles, segunda filha do príncipe William (nascida em 2015).
4- Príncipe Louis
Neto do príncipe Charles, terceiro filho do príncipe William (nascido em 2018).
5- Príncipe Harry
Neto da rainha, segundo filho do príncipe Charles e irmão do príncipe William (nascido em 1984).
6- Archie Mountbatten-Windsor
Primogênito do príncipe Harry e sobrinho do príncipe William (nascido em 2019).
7- Lilibet Diana Mountbatten-Windsor
Neta do príncipe Charles, filha do príncipe Harry e sobrinha do príncipe William (nascida em 2021).
