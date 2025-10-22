Anatel desenvolve selo que indica ligação segura; saiba os celulares compatíveis com a tecnologia

Uma ferramenta desenvolvida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em parceria com operadoras vai sinalizar chamadas legítimas de empresas com um selo de verificação, representado por um ícone redondo com o símbolo ✔.
O selo confirma que a ligação foi autenticada por um sistema que valida a identidade de quem está ligando, evitando spoofing (quando criminosos falsificam números para se passar por empresas reais) e robocalls (chamadas automáticas que desligam ao serem atendidas).
Entretanto, nem todos os celulares vão conseguir identificar essa nova tecnologia. Conforme a Anatel, empresas que fazem mais de 500 mil ligações por mês terão que adotar o selo a partir de 17 de novembro. A medida busca reforçar a segurança dos consumidores, além de reduzir golpes e ligações indesejadas.
Inicialmente, todas as companhias teriam até 2028 para implementar o sistema, mas o prazo foi reduzido em agosto, no mesmo decreto que extinguiu a obrigatoriedade do prefixo 0303 para telemarketing.
Compatibilidade com celulares
O recurso não está disponível para todos os smartphones. Segundo a Anatel, o celular precisa estar conectado a uma rede 4G ou 5G e rodar as versões mais recentes dos sistemas operacionais:
- Apple: iOS 18.2 ou superior (disponível do iPhone 11 ao 17);
- Samsung: Android 10 ou superior (modelos Galaxy S22, S23 e outros);
- Outros Androids: a partir da versão 11 (como Motorola Razr 50 e Edge 50 Neo).
O consumidor não precisa pagar nem fazer nenhuma configuração para receber as ligações autenticadas. Cabe às empresas que pretendem fazer ligações, como bancos e call centers, contratar o serviço junto às operadoras.
Como funciona o sistema
A autenticação usa o protocolo STIR/SHAKEN, que verifica em tempo real se o número exibido corresponde à empresa que está ligando.
A validação é feita pela Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), que mantém um banco de dados com informações das operadoras. Quando a chamada é iniciada, o sistema compara os dados registrados e, se houver correspondência, a ligação recebe o selo de verificação.
Ligação autenticada e Origem Verificada
A autenticação é a primeira etapa do projeto Origem Verificada, uma iniciativa maior da Anatel para aumentar a segurança nas comunicações telefônicas.
Diferentemente do selo obrigatório, o Origem Verificada é opcional. Além do símbolo de autenticação, ele pode mostrar:
- Nome e logotipo da empresa;
- Motivo da ligação;
- Mensagem confirmando o número validado.
A forma como essas informações aparecem depende do modelo de celular e do sistema operacional.
