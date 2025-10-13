Ana Castela fala sobre relação com Zé Felipe: "Não vamos pular etapas"

Os boatos do romance de Ana Castela com Zé Felipe parecem se confirmar. Dias depois de surgirem juntos em fotos nas redes sociais, a cantora quebrou o silêncio e falou sobre a aproximação com o filho de Leonardo. No sábado (11), ele foi flagrado assistindo "escondido" a um show dela, em São Paulo.
— A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, a internet está toda sabendo. Não vamos pular etapas. Está sendo muito legal.
Os fãs dos artistas shippam o casal. No início do mês, eles lançaram a canção Sua Boca Mente — desde a gravação da música, não se desgrudaram mais.
A cantora também comentou a sintonia dos dois:
— O Zé sou eu de saia e eu sou ele de calça. Nóis é bobo mesmo! A gente é sério quando precisa e bobo quando dá. A gente é feliz.
No domingo (12), os fãs puderam ver o tão esperado beijo do casal, durante a gravação de um programa do SBT. As fotos estão circulando nas redes sociais, com fãs comentando sobre a relação dos músicos (veja abaixo).
Ana ainda revelou como foi recebida pelos "sogros", Leonardo e Poliana Rocha na fazenda da família, onde passou alguns dias. Zé Felipe está solteiro há cinco meses, desde o fim do casamento com Virginia Fonseca.
— Foi maravilhoso! A primeira vez que vi o Léo já bateu. Ele é gente como a gente, sem frescura. Cheguei na casa e ele já me serviu tomate com sal. A vibe bateu de cara. A Poli também é maravilhosa, super querida. É uma casa que dá vontade de voltar sempre — contou. O casal também foi pescar juntos no Pantanal com amigos e os pais do cantor.
