Ana Castela e Zé Felipe compartilham momento romântico em videochamada, e fãs vibram com postagem do casal

O cantor Zé Felipe compartilhou nas redes sociais um momento de carinho com Ana Castela. A cantora cumpre agenda de shows em Portugal, enquanto o sertanejo segue no Brasil, cuidando dos filhos.
Em um print de uma chamada de vídeo, o registro mostra Ana Castela deitada na cama, enquanto o cantor posa com olhar apaixonado. Na legenda, ele acrescentou um emoji de coração. A publicação rendeu muitos comentários dos fãs.
"A carinha dela de apaixonada, que linda. Mulheres aprendam: quando o homem quer, ele assume", escreveu uma seguidora. Outro internauta comentou: "Um casal que transmite leveza, nada forçado!".
No último domingo (26), Ana Castela também havia publicado um story ao lado de Zé Felipe, com a legenda: “Saudade do Brasil”. O cantor respondeu: “Saudade de você, minha gatinha”.
Namoro de Ana Castela e Zé Felipe
O relacionamento entre os dois, que vêm demonstrando sintonia nas redes sociais, foi confirmado publicamente no início de outubro. Durante a gravação do DVD de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo, em São Paulo, Ana falou sobre o momento que vivem:
— A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas estamos tranquilos. Não estamos escondendo nada, estamos vivendo e todo mundo está feliz, graças a Deus.
