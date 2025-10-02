A pequena cidade do RS onde Nelson Piquet vive uma vida tranquila

Além do cotidiano pacato, a localização estratégica é outro atrativo. Mampituba fica a 25 quilômetros de Torres, a 210 quilômetros de Porto Alegre e a 90 quilômetros de Criciúma, em Santa Catarina. Está também a poucos minutos de cidades turísticas como Praia Grande, Três Cachoeiras e Cambará do Sul, pontos conhecidos pelas paisagens naturais e cânions.