A pequena cidade do RS onde Nelson Piquet vive uma vida tranquila

Um dos maiores nomes da história do automobilismo mundial se mudou para uma pequena cidade no Rio Grande do Sul. Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1, escolheu o Estado para levar uma vida tranquila, reservada e distante da agitação que marcou sua carreira.
O novo endereço de Piquet é Mampituba, município de pouco mais de 3,2 mil habitantes localizado na divisa com Santa Catarina. O território, de 157 km², abriga parte do Vale dos Cânions e é cercado por rios, cachoeiras e trilhas que atraem visitantes que buscam o contato direto com a natureza.
Mudança e motivação de Piquet
A escolha de Piquet, porém, não foi aleatória: ela tem relação direta com motivações afetivas. A atual companheira do ex-piloto, Cristia Estéfani Callegari Piquet, é natural da cidade. Aos 28 anos, Cristia já foi miss Mampituba e candidata ao título de Miss Rio Grande do Sul.
A cidade
O município de Mampituba foi emancipado em 1995, tem colonização inicial açoriana, com influência de alemães e italianos. De acordo com a prefeitura do município, a economia é predominantemente agrícola.
Entre os destaques estão as produções de banana, arroz, fumo, gado e hortifrutigranjeiros. Segundo dados do IBGE, a remuneração média dos trabalhadores formais gira em torno de dois salários mínimos — cerca de R$ 3 mil mensais.
Mampituba é conhecida pelo contato próximo da cidade com a natureza, marcado pelo rio homônimo de muitas curvas, montanhas, rochedos, paredões e cachoeiras, como a Cascata dos Borges, Cascata da Jovita e o Canyon Josafáz. O local oferece turismo rural, trilhas, esportes radicais e gastronomia baseada em produtos locais.
Além do cotidiano pacato, a localização estratégica é outro atrativo. Mampituba fica a 25 quilômetros de Torres, a 210 quilômetros de Porto Alegre e a 90 quilômetros de Criciúma, em Santa Catarina. Está também a poucos minutos de cidades turísticas como Praia Grande, Três Cachoeiras e Cambará do Sul, pontos conhecidos pelas paisagens naturais e cânions.
Sobre Nelson Piquet
Nascido no Rio de Janeiro em 1952, mas criado em Brasília, Nelson Piquet é considerado um dos maiores nomes da Fórmula 1. Conquistou seus títulos mundiais em 1981, 1983 e 1987, competindo por equipes como Brabham e Williams. Reconhecido pelo talento e também pelas declarações polêmicas, Piquet construiu uma carreira de vitórias, mas sempre se manteve distante do papel de celebridade.
Ele se aposentou das pistas em 1991, aos 39 anos, e no ano seguinte tentou a sorte na Indy, mas um grave acidente encerrou sua participação nas grandes categorias. Fora do automobilismo, tornou-se empresário de sucesso, com negócios como a Autotrac, a Piquet Pneus e uma revenda de veículos.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular