99 fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Downdetector, site de monitoramento de serviços digitais, registrou mais de 4 mil notificações sobre falhas na conexão

Zero Hora

99/Divulgação
Aplicativo passa por instabilidade na manhã de quarta.

O aplicativo 99 enfrenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (15). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 8h.

Em nota (leia a íntegra abaixo), a empresa afirma que houve uma "interrupção inesperada". Ainda conforme o texto, "equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema".

Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar o aplicativo, que reúne serviços de transporte, pagamentos e entrega de comida.

Por volta das 8h40min, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 4,7 mil queixas relacionadas ao funcionamento do app.

DownDetector/Reprodução
Foram registradas instabilidades nesta quarta-feira (15) na plataforma.

Os problemas de instabilidade afetam tanto motoristas como passageiros. Nas redes sociais, já há inúmeras reclamações:

A procura pelos termos "99" e "99 fora do ar" também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador. 

O que diz a 99:

"Alguns de nossos usuários estão enfrentando dificuldades para acessar nossos serviços devido a uma interrupção inesperada. Nossas equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema, e os serviços estão sendo gradualmente restabelecidos. Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos pela paciência e compreensão".

