99 fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta quarta-feira

O aplicativo 99 enfrenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (15). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 8h.
Em nota (leia a íntegra abaixo), a empresa afirma que houve uma "interrupção inesperada". Ainda conforme o texto, "equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema".
Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar o aplicativo, que reúne serviços de transporte, pagamentos e entrega de comida.
Por volta das 8h40min, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 4,7 mil queixas relacionadas ao funcionamento do app.
Os problemas de instabilidade afetam tanto motoristas como passageiros. Nas redes sociais, já há inúmeras reclamações:
A procura pelos termos "99" e "99 fora do ar" também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.
O que diz a 99:
"Alguns de nossos usuários estão enfrentando dificuldades para acessar nossos serviços devido a uma interrupção inesperada. Nossas equipes técnicas estão trabalhando com urgência para resolver o problema, e os serviços estão sendo gradualmente restabelecidos. Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos pela paciência e compreensão".
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.