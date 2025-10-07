7 benefícios da planta dente-de-leão para a saúde e como usá-la

O Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, reforça que a decocção da planta pode ser utilizada como diurético. Por seu efeito diurético natural, o dente-de-leão é frequentemente usado para apoiar a função renal, auxiliando na eliminação de toxinas e prevenindo infecções urinárias. Ele estimula a produção de urina e ajuda na limpeza dos rins, sendo uma opção natural para manter o sistema urinário saudável.