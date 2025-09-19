Viral

WhatsApp permite adicionar música nos status; veja o passo a passo

Opção estava em fase de teste desde janeiro. Agora, os usuários podem incluir trilhas sonoras de até 60 segundos em vídeos na plataforma

Zero Hora

Tashatuvango/stock.adobe.com
É possível escolher uma faixa e definir o trecho desejado.

O WhatsApp disponibilizou a opção de adicionar músicas nas atualizações de Status

O recurso, que vinha sendo testado desde janeiro de 2025 na versão beta do aplicativo, já está disponível para todos os usuários.

A novidade permite incluir trilhas sonoras em fotos e vídeos publicados na aba "Atualizações", oferecendo mais possibilidades de personalização.

Como funciona

Ao criar um novo Status, há um ícone de nota musical na parte superior da tela. Ao clicar nele, será possível acessar um catálogo de músicas integrado ao aplicativo, escolher uma faixa e definir o trecho desejado: até 15 segundos para fotos e até 60 segundos para vídeos.

A ideia do WhatsApp é estimular publicações mais frequentes e criativas

Confira o passo a passo

  1. Abra o WhatsApp e vá em "Atualizações"
  2. Crie um novo Status e clique em "Música"
  3. Adicione a opção escolhida ao seu Status.
Agência RBS/Reprodução
É possível escolher diferentes opções de música.

