Wanessa e Allan Souza, Lucas Leto e Alvaro: integrantes da "Dança dos Famosos" são flagrados em clima de romance 

Os participantes do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, curtiram uma noite agitada em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A cantora Wanessa Camargo e o ator Allan Souza, além do influenciador Alvaro e o ator Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo, foram flagrados em clima de intimidade.
O encontro reacendeu rumores sobre um romance entre Wanessa Camargo e Allan Souza, que foram fotografados abraçados. Em agosto, a cantora negou que estivesse se relacionando com o ator.
Outro casal também chamou atenção na noite: o Alvaro e o ator Lucas Leto foram flagrados aos beijos em um espaço reservado.
Os dois já haviam trocado mensagens carinhosas nas redes sociais. “Almoço global com meu global favorito”, escreveu Alvaro. Já o ator respondeu com uma foto do influenciador cochilando: “Bem dengosinho”.
