Virginia e Vini Jr. estão namorando? O que diz a influenciadora sobre os boatos

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, falou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria vivendo um romance com o jogador de futebol Vinicius Júnior, 25.
Em setembro, ela esteve duas vezes na Espanha, local onde o atleta do Real Madrid vive. Diversos rumores surgiram afirmando que os dois estariam juntos.
Em entrevista para o site Metrópoles, a influenciadora não deu detalhes sobre a relação com o jogador e desconversou sobre o assunto:
— O Vini é maravilhoso, quem conhece ele sabe, ele é exemplar.
E sobre a frequência de visitas a Madri, completou:
— Eu estou indo passear, sou solteira.
Os boatos de que os dois estariam juntos começaram após a influenciadora ser vista na festa de aniversário de 25 anos do jogador, em 19 de julho.