Novo casal?
Virginia e Vini Jr. estão namorando? O que diz a influenciadora sobre os boatos

Criadora de conteúdo viajou duas vezes para Madri, na Espanha, onde jogador está morando. Rumores apontam que ela estaria na mansão do jogador

@virginia / @vinijr/Reprodução / Instagram
Virginia esteve na festa de aniversário de 25 anos do jogador.

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, falou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria vivendo um romance com o jogador de futebol Vinicius Júnior, 25. 

Em setembro, ela esteve duas vezes na Espanha, local onde o atleta do Real Madrid vive. Diversos rumores surgiram afirmando que os dois estariam juntos

Em entrevista para o site Metrópoles, a influenciadora não deu detalhes sobre a relação com o jogador e desconversou sobre o assunto:

— O Vini é maravilhoso, quem conhece ele sabe, ele é exemplar. 

E sobre a frequência de visitas a Madri, completou: 

— Eu estou indo passear, sou solteira.

Os boatos de que os dois estariam juntos começaram após a influenciadora ser vista na festa de aniversário de 25 anos do jogador, em 19 de julho. 

No início do mês, Virginia foi vista curtindo uma festa com o jogador, também na Europa. Além disso, na última semana a influenciadora postou uma foto treinando em uma academia, em que fãs teorizaram ser muito similar ao da mansão de Vini Jr.

