A reta final de Vale Tudo está de tirar o fôlego. No capítulo de segunda-feira (29), Odete Roitman (Débora Bloch) não perdoou as chantagens de Ana Clara (Samantha Jones) e atirou contra a jovem — e, por pouco, não atirou no próprio filho Leonardo (Guilherme Magon) (veja o vídeo abaixo).
No entanto, o que a vilã não imagina é que, mesmo ferida, Ana Clara consiga cumprir uma das promessas que fez para a dona da TCA.
Em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira (30), a neta de Nice (Teca Pereira) pedirá socorro para Heleninha (Paolla Oliveira), que irá ao seu encontro — e levará um de seus maiores baques até aqui na trama, conforme a chamada divulgada ainda na noite de segunda-feira (veja abaixo).
Ao chegar no sítio em que vive Ana Clara, Heleninha irá dar de cara com o irmão, a quem ela acredita ter morrido em um acidente de carro, e que a própria mãe a culpa, em função do alcoolismo.
— Leonardo — irá gritar, surpresa, a artista filha de Odete.
Após a descoberta, Heleninha irá enviar uma mensagem para Celina (Malu Galli), alertando que é preciso reunir toda a família na mansão dos Roitman.
Celina ficará preocupada com a situação, acreditando que a sobrinha se machucou enquanto tentava socorrer Ana Clara. É só o sabe se sabe até o momento sobre uma das maiores revelações da trama, que promete abalar as relações e ditar os rumos finais da novela de Manuela Dias.
Ana Clara virou uma pedra no sapato de Odete
Desde a partida da avó, Nice, Ana Clara tentou de tudo para colocar a mão no dinheiro dos Roitman. Sua primeira cartada foi casar com Leonardo, dado como morto por Odete, mas que, na verdade, é financiado pela vilã e escondido em um sítio longe da vida dos milionários.
As chantagens em troca do silêncio sobre a existência do filho da vilã escalaram ao longo da trama, mas a situação fugiu do controle depois que Ana Clara se aproximou de Maria de Fátima (Bella Campos), que agora é outra inimiga de Odete, e que também sabe sobre Leonardo.
Mário Sérgio (Thomás Aquino) também entrou nessa história, na intenção de descobrir sobre Ana Clara — mas acabou no caminho e morreu, nas cenas exibidas no último sábado (27) e na segunda-feira. Embora a autópsia não tenha confirmado envenenamento como causa da morte, ele passou mal após ingerir um comprimido de Marco Aurélio (Alexandre Nero) — que acredita que tenha sido sabotado por Odete.
