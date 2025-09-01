Vai ter horário de verão em 2025? Entenda

Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro extinguiu o horário de verão no Brasil. Em meio a riscos de apagão, a dúvida é se a medida, criada em 1931, será retomada neste ano.
O retorno do horário de verão ainda é incerto, mesmo que recomendado. O sistema elétrico brasileiro deve apresentar problemas para suprir a demanda de energia nos horários de pico nos próximos cinco anos se não realizar leilões de potência de energia.
Os dados são do Plano da Operação Energética (PEN 2025), lançado em julho deste ano pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que mostra que haverá necessidade de despacho de usinas térmicas flexíveis para atender a demanda no horário de pico, com adoção de medidas alternativas.
Entre elas, está a possibilidade do retorno do horário de verão. A adoção poderá ser recomendada, mas dependerá da projeção do atendimento nos próximos meses.
Aprovação popular
Além do documento, muitas pessoas esperam pela volta da medida. De acordo com uma pesquisa realizada pelo portal Reclame Aqui em 2024, 41,58% dos brasileiros são totalmente favoráveis ao retorno do horário de verão e 13,10% são parcialmente favoráveis.