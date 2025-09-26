UFMG oferece cursos EAD gratuitos com 600 vagas; veja como se inscrever

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está com inscrições abertas para seis cursos de extensão gratuitos e a distância. Ao todo, serão 600 vagas — cada curso terá cem oportunidades, que serão preenchidas conforme as inscrições.
Os interessados poderão se inscrever até às 17h desta sexta-feira (26), por meio de um formulário disponível na página do processo seletivo. Não há exigência de escolaridade mínima, mas cada candidato poderá optar por apenas uma modalidade. Após a inscrição, não será possível trocar de curso.
O resultado será divulgado em 6 de outubro. As formações, relacionadas à educação digital, vão ocorrer entre 17 de outubro e 17 de novembro, com carga horária de 15 a 30 horas.
As aulas serão realizadas por meio da plataforma Moodle, exigindo que o participante tenha computador ou celular com acesso à internet. Os alunos que cumprirem ao menos 75% das atividades receberão certificação digital.
As inscrições podem ser feitas pelo site da Dedd. Mais informações no email: pedagogico@dedd.ufmg.br.
Veja os cursos disponíveis
Introdução à Educação a Distância
- Carga horária: 15 horas
Ao analisar o crescimento da modalidade nos próximos anos, o intuito é definir o que é a educação a distância, seu histórico e suas fundamentações legais.
Introdução à Webconferência na EaD
- Carga horária: 15 horas
Abordar sobre webconferência em seus aspectos pedagógicos e tecnológicos relacionados ao seu emprego da função em atividades EaD.
Introdução à Acessibilidade na EaD
- Carga horária: 15 horas
Apresentar conceitos sobre acessibilidade, tecnologias assistivas e suas aplicações na educação a distância.
Noções Básicas de Direitos Autorais
- Carga horária: 15 horas
Apresentar as regras de proteção aos direitos autorais no Brasil, preparar para a produção de materiais didáticos de acordo com a proteção autoral e indicar os meios adequados de utilização de materiais de terceiros em consonância com a Lei de Direitos Autorais brasileira.
Introdução à Audiodescrição em Sala de Aula
- Carga horária: 20 horas
Aborda conceitos básicos da audiodescrição no contexto escolar.
Introdução à Tutoria na EaD -
- Carga horária: 30 horas
Apresentar os fundamentos da EaD e a importância da tutoria no formato de educação a distância, os recursos tecnológicos disponíveis e ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona que utilize recursos de acessibilidade.
