UFMG oferece cursos EAD gratuitos com 600 vagas; veja como se inscrever

Inscrições para os cursos de extensão ficam abertas até às 17h desta sexta-feira (26). Formações serão voltadas a temas ligados à educação digital

Cada curso terá cem vagas.

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está com inscrições abertas para seis cursos de extensão gratuitos e a distância. Ao todo, serão 600 vagas — cada curso terá cem oportunidades, que serão preenchidas conforme as inscrições.

Os interessados poderão se inscrever até às 17h desta sexta-feira (26), por meio de um formulário disponível na página do processo seletivo. Não há exigência de escolaridade mínima, mas cada candidato poderá optar por apenas uma modalidade. Após a inscrição, não será possível trocar de curso. 

O resultado será divulgado em 6 de outubro. As formações, relacionadas à educação digital, vão ocorrer entre 17 de outubro e 17 de novembro, com carga horária de 15 a 30 horas.

As aulas serão realizadas por meio da plataforma Moodle, exigindo que o participante tenha computador ou celular com acesso à internet. Os alunos que cumprirem ao menos 75% das atividades receberão certificação digital.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Dedd. Mais informações no email: pedagogico@dedd.ufmg.br.

Veja os cursos disponíveis

Introdução à Educação a Distância 

  • Carga horária: 15 horas

Ao analisar o crescimento da modalidade nos próximos anos, o intuito é definir o que é a educação a distância, seu histórico e suas fundamentações legais.

Introdução à Webconferência na EaD

  •  Carga horária: 15 horas

Abordar sobre webconferência em seus aspectos pedagógicos e tecnológicos relacionados ao seu emprego da função em atividades EaD. 

Introdução à Acessibilidade na EaD 

  • Carga horária: 15 horas

Apresentar conceitos sobre acessibilidade, tecnologias assistivas e suas aplicações na educação a distância.

Noções Básicas de Direitos Autorais 

  • Carga horária: 15 horas

Apresentar as regras de proteção aos direitos autorais no Brasil, preparar para a produção de materiais didáticos de acordo com a proteção autoral e indicar os meios adequados de utilização de materiais de terceiros em consonância com a Lei de Direitos Autorais brasileira.

Introdução à Audiodescrição em Sala de Aula 

  • Carga horária: 20 horas

Aborda conceitos básicos da audiodescrição no contexto escolar. 

Introdução à Tutoria na EaD

  • Carga horária: 30 horas

Apresentar os fundamentos da EaD e a importância da tutoria no formato de educação a distância, os recursos tecnológicos disponíveis e ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona que utilize recursos de acessibilidade.

