"Tremembé" tem data de estreia revelada; série conta histórias de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e mais 

O Prime Video divulgou, na segunda-feira (1º), a data de estreia da série Tremembé. A produção retrata a história de alguns dos maiores criminosos do país e a rotina na penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, localizada no interior de São Paulo, em Tremembé.
Conforme o canal, a estreia da série está prevista para o dia 31 de outubro. A produção tem direção-geral de Vera Egito.
A obra é baseada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido e Suzane: Assassina e Manipuladora. A trama irá retratar não apenas os crimes que chocaram o país, mas também a relação entre os presos.
Elenco
Um dos destaques da série é a história de Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos e quatro meses de prisão por planejar a morte dos pais, em 2002. A personagem será vivida por Marina Ruy Barbosa.
Carol Garcia viverá Elize Matsunaga, enquanto Bianca Comparato interpretará Anna Carolina Jatobá. Além disso, Felipe Simas dará vida a Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane, enquanto Kélner Macedo irá interpretar Christian Cravinhos. Ambos foram condenados por participação no crime que vitimou os pais de Suzane.
Além dos irmãos, a penitenciária masculina também vai trazer Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi) e Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos).