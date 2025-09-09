Trem com passageiros da Linha 4-Amarela descarrila e parte ao meio em SP

Um trem da Linha 4-amarela, que tinha acabado de sair com passageiros da estação São Paulo-Morumbi, na zona oeste da capital paulista, descarrilou na manhã desta terça-feira (9) e interrompeu parcialmente a operação da linha.
De acordo com a concessionária ViaQuatro, o último trem que seguia no sentido Estação da Luz saiu dos trilhos por volta das 9h59min.
Três passageiros precisaram de atendimento médico após passarem mal com o ocorrido, mas ninguém precisou ser encaminhado ao hospital.
Transporte emergencial
Com o incidente, a circulação da linha amarela foi suspensa entre as estações Vila Sônia e Paulista.
O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi acionado e disponibilizou ônibus gratuitos no trecho afetado. A ViaQuatro não informou quando será feita a retomada do serviço.
Entre as estações Luz e Paulista, a Linha 4-Amarela segue funcionando normalmente.
Veja imagens:
Interesse nas buscas
O caso ganhou repercussão na manhã desta terça-feira. O termo "linha amarela" apareceu entre as principais buscas no Google Trends nesta manhã. Usuários também buscaram por "metrô" e "linha amarela metrô SP".
