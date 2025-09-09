Viral

Zona oeste paulista
Trem com passageiros da Linha 4-Amarela descarrila e parte ao meio em SP

Ninguém ficou ferido; ViaQuatro ainda não tem previsão para normalização do serviço

X / @Metroecptm/Reprodução
Incidente ocorreu por volta das 9h59.

Um trem da Linha 4-amarela, que tinha acabado de sair com passageiros da estação São Paulo-Morumbi, na zona oeste da capital paulista, descarrilou na manhã desta terça-feira (9) e interrompeu parcialmente a operação da linha. 

De acordo com a concessionária ViaQuatro, o último trem que seguia no sentido Estação da Luz saiu dos trilhos por volta das 9h59min.

Três passageiros precisaram de atendimento médico após passarem mal com o ocorrido, mas ninguém precisou ser encaminhado ao hospital.

Transporte emergencial

Com o incidente, a circulação da linha amarela foi suspensa entre as estações Vila Sônia e Paulista.

O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi acionado e disponibilizou ônibus gratuitos no trecho afetado. A ViaQuatro não informou quando será feita a retomada do serviço.

Entre as estações Luz e Paulista, a Linha 4-Amarela segue funcionando normalmente. 

Veja imagens:

Interesse nas buscas

Google Trends/Reprodução
O termo "linha amarela" subiu nas buscas.

O caso ganhou repercussão na manhã desta terça-feira. O termo "linha amarela" apareceu entre as principais buscas no Google Trends nesta manhã. Usuários também buscaram por "metrô" e "linha amarela metrô SP". 

repercutiu e apareceu entre as principais buscas do Google Trends na manhã desta terça-feira. 

