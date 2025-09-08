The Rock, John Cena e mais: veja 10 lutadores que trocaram os ringues pelo cinema

As estreias no cinema contam cada vez mais com nomes que vieram das lutas. Dwayne "The Rock" Johnson, um dos mais famosos, está no elenco de Coração de Lutador, filme com estreia prevista para 16 de outubro no Brasil.
Na produção, The Rock irá interpretar o bicampeão do Torneio Peso-Pesado do UFC Mark Kerr, que brilhou no octógono entre os anos 1990 e 2000.
Outro ator que também trocou os ringues pelas telinhas é John Cena. Protagonista da série Pacificador, que estreou nova temporada em agosto, Cena interpreta Christopher Smith, anti-herói da DC Comics.
A série esta disponível na HBO Max e a segunda temporada irá contar com oito episódios, lançados semanalmente.
Para além desses dois grandes atores, há uma lista de outros atletas que transformaram a atuação em uma segunda carreira.
10 lutadores que trocaram os ringues pelo cinema
1. Bruce Lee
Filho de um cantor da Ópera Cantonesa, Bruce Lee nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, em 1940, e passou a infância e a adolescência em Hong Kong.
Aos cinco anos, ele teve papéis infantis em filmes menores, como The Birth of Mankin (1946) e Fu gui fu yun (1948). Após ser espancado por uma gangue de rua aos 12 anos, Lee começou a treinar artes marciais.
Bruce Lee se mudou para os Estados Unidos em 1959, aos 19 anos. O artista marcial criou o sistema Jeet Kune Do, que consiste em um combate baseado na interceptação e adaptação.
Lee estreou como protagonista em O Dragão Chinês, em 1971 e, no ano seguinte, atuou em A Fúria do Dragão, consolidando o renome como ator.
O artista marcial morreu aos 32 anos, em 1973. Na época, médicos do Hospital Queen Elizabeth, em Hong Kong, atribuíram a morte a um edema cerebral (inchaço do cérebro).
2. Mike Tyson
Nascido em 1966, no Brooklyn, em Nova York, Mike Tyson cresceu em uma família humilde e logo se encontrou no boxe, se destacando pela força e velocidade.
Em 1997, foi multado em US$ 3 milhões e banido do boxe por um ano após morder a orelha de Evander Holyfield durante uma luta.
O ex-campeão mundial de boxe peso-pesado participou de comédias como Se Beber Não Case (I e II), filmes de ação e até séries, como How I Met Your Mother, em 2005. O lutador de 59 anos também tem produções que contam sobre sua vida e carreira.
3. Steve Austin
Steve Austin nasceu em Austin, no Texas, em 1964. Na juventude, se destacou nos esportes e ganhou uma bolsa para jogar futebol americano universitário.
Começou a praticar wrestling, em 1989, arte marcial que envolve agarramentos, arremessos e derrubadas, com o objetivo de imobilizar o adversário. Após lesão no pescoço, ele se aposentou do esporte em 2003.
Ele participou de programas de TV e filmes de ação como Gente Grande 2, em 2013, Golpe Baixo (2005) e Os Mercenários (2010).
4. Hulk Hogan
Nascido em 1953, em Geórgia, EUA, Hulk Hogan foi 12 vezes campeão mundial pelo estilo de luta wrestling. Marcou época em filmes como o natalino Herói por Engano (1996), além de O Senhor Babá (1993).
O lutador também esteve envolvido em polêmicas. Em 2015, por conta de comentários racistas, teve seu contrato rescindido com a WWE, em 2015.
Ele morreu em 24 de julho de 2025, aos 71 anos, devido a uma parada cardíaca.
5. Chris Jericho
Chris Jericho nasceu em 1970 em Manhasset, Nova York. Após ingressar em uma escola de wrestling, em 1990, começou a lutar profissionalmente.
Ele foi a primeira e única pessoa a conquistar todos os cinco campeonatos da WWE. Estreou como ator na série de esquetes MadTV e na série de ficção científica Aaron Stone (2009-2010). Também apareceu em Rocky III (1982).
Além de lutar e atuar, Jericho tem outros talentos: canta rock e escreve livros.
6. Dwayne "The Rock" Johnson
Nascido em Califórnia, EUA, no ano de 1972, Dwayne Johnson começou a lutar profissionalmente na World Wrestling Federation (WWF, atual WWE), em 1996. Também já jogou no futebol americano.
O lutador de wrestling ganhou fama ao participar da franquia Velozes e Furiosos, além de integrar o elenco de Jumanji: Bem-Vindo à Selva (2017) e o anti-herói Adão Negro (2022).
Em 2012, Dwayne fundou a produtora cinematográfica chamada Seven Bucks Productions, com a ex-esposa Dany Garcia.
7. Dave Bautista
Conhecido por seu trabalho em Guardiões da Galáxia (2014), Dave Bautista nasceu em 1969, em Washington, nos Estados Unidos.
É faixa roxa em jiu-jitsu brasileiro e já treinou muay thai, wushu e kickboxing. O lutador já foi seis vezes campeão mundial na WWE.
Além do filme da Marvel, também interpretou Glossu Rabban em Duna (2021). Já participou de thrillers de ação, como 007 contra Spectre (2015).
8. John Cena
John Cena nasceu em 1977 em Massachusetts, EUA. Estreou em 1999 na UPW (Ultimate Pro Wrestling) e assinou com a WWE em 2001.
Com mais de 15 títulos mundiais, virou referência no esporte.
Com o papel principal como Pacificador na série homônima e em O Esquadrão Suicida, o lutador se consagrou no cinema. Também participou de As Tartarugas Ninja: Caos Mutante (2023) e o filme de Transformers, Bumblebee (2018).
9. Ronda Rousey
Nascida em 1987, na Califórnia, Ronda Jean Rousey está no mundo dos esportes desde jovem. Aos 17 anos, tornou-se a judoca mais jovem a competir nas Olimpíadas, durante os jogos de 2004 em Atenas, Grécia.
Foi a primeira mulher americana a ganhar uma medalha olímpica no judô, nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim. Em 2010, migrou para o MMA profissional, e dois anos depois ingressou no UFC.
Participou de muitos filmes como Os Mercenários 3 (2014), Velozes e Furiosos 7 (2015) e As Panteras (2000).
10. Mercedes Varnado (Moné)
Nascida em 1992, na Califórnia, EUA, Mercedes Varnado a primeira participante da primeira luta Royal Rumble Feminina, em 2018.
Em 2012, assinou com a WWE, onde ganhou destaque como Sasha Banks, tornando-se uma das principais estrelas da divisão feminina.
A lutadora participou da segunda temporada de The Mandalorian (2019) e The Collective, em 2023.