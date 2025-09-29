Viral

Saúde pública
Notícia

Terceira morte suspeita de intoxicação por metanol é confirmada em São Bernardo do Campo, em São Paulo

Segundo a Secretaria da Saúde do município, dois homens entre 40 e 60 anos morreram por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com a substância

Zero Hora

Enviar email
Yasin AKGUL/AFP
Metanol é tóxico para o ser humano.

A Prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou, nesta segunda-feira (29), a terceira morte relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol na Grande São Paulo. 

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, a vítima é um homem de 54 anos, morador da zona leste da capital paulista e que procurou socorro em um hospital do município vizinho. Ele começou a apresentar sintomas em 9 de setembro e morreu no dia 15.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo, responsável pelo Hospital de Urgência, afirmou que o homem morreu por suspeita de contaminação por metanol. "Ainda são aguardados exames para confirmar a contaminação", disse a pasta.

Outros dois casos estão sob investigação

Duas pessoas já haviam morrido por suspeita de intoxicação pela substância na capital paulista e em São Bernardo do Campo, segundo informou o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. 

O primeiro caso é de um homem de 58 anos que faleceu em 24 de setembro e também havia sido atendido no Hospital de Urgência. Já o segundo caso, é de um homem de 45 anos que faleceu em 28 de setembro e tinha passado por atendimento na rede particular. 

Nos dois casos, os exames estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) para confirmar ou descartar a contaminação por metanol.

Ainda há 10 casos sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada. Não se sabe como ocorreram as intoxicações.

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: