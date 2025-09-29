Terceira morte suspeita de intoxicação por metanol é confirmada em São Bernardo do Campo, em São Paulo

A Prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou, nesta segunda-feira (29), a terceira morte relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol na Grande São Paulo.
De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, a vítima é um homem de 54 anos, morador da zona leste da capital paulista e que procurou socorro em um hospital do município vizinho. Ele começou a apresentar sintomas em 9 de setembro e morreu no dia 15.
Em nota, a Prefeitura de São Bernardo, responsável pelo Hospital de Urgência, afirmou que o homem morreu por suspeita de contaminação por metanol. "Ainda são aguardados exames para confirmar a contaminação", disse a pasta.
Outros dois casos estão sob investigação
Duas pessoas já haviam morrido por suspeita de intoxicação pela substância na capital paulista e em São Bernardo do Campo, segundo informou o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.
O primeiro caso é de um homem de 58 anos que faleceu em 24 de setembro e também havia sido atendido no Hospital de Urgência. Já o segundo caso, é de um homem de 45 anos que faleceu em 28 de setembro e tinha passado por atendimento na rede particular.
Nos dois casos, os exames estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) para confirmar ou descartar a contaminação por metanol.
Ainda há 10 casos sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada. Não se sabe como ocorreram as intoxicações.