Silva critica Luísa Sonza, Virginia Fonseca e outros artistas durante show em Brasília: "Não dá mais"

O cantor Silva fez comentários polêmicos durante uma apresentação do Festival Vibrar, em Brasília, no último domingo (7). O artista criticou atitudes da influenciadora Virginia Fonseca, e também falou da cantora Luísa Sonza. O episódio vem repercutindo nas redes sociais desde a noite de segunda-feira (8).
Ao citar Virginia, Silva afirmou:
— A garota era pobre e ficou rica. Agora, faz os pobres perderem o dinheiro que não têm.
Na fala, ele fez uma relação com as publicidades que a influenciadora realizava para plataformas de jogos de azar.
A cantora Luísa Sonza também foi alvo de críticas.
— Quem está afim de fazer música no Brasil sem dinheiro do agro? Eu não tenho dinheiro do agro. Não sou a Luísa Sonza — disparou o cantor.
Tanto Virginia quanto Luísa Sonza não se pronunciaram sobre o caso.
Não parou por aí...
Outras personalidades também foram criticadas pelo cantor, entre eles, o apresentador Serginho Groisman.
— Continua me chamando só para cantar os outros (músicas de outros artistas). Nunca me chama para cantar minha A Cor É Rosa. Nunca me chamou para cantar minha própria música. Então, assim, não vou, já deu — afirmou, irritado.
— Não dá mais, galera. Não vou ficar aqui tipo 'sou um cantorzinho de MPB que faço musiquinhas' — continuou (veja alguns trechos abaixo).
Por fim, ele citou até a Mynd, empresa responsável por agenciar vários artistas no Brasil, alegando que a música virou publicidade, e pediu ainda para que "os artistas voltem a fazer música de verdade".
Procurada, a agência também não se manifestou sobre o caso.