O bairro de São Paulo que foi eleito um dos "mais cool" do mundo

A revista britânica Time Out publicou ranking dos 39 bairros "mais cool" do mundo. A pesquisa foi realizada por especialistas e editores da própria publicação em diversos lugares do mundo.
Segundo a revista, o bairro Barra Funda, localizado no centro de São Paulo, está em terceiro lugar no ranking. A região perdeu para Jimbōchō, Tóquio, no Japão, e em Borgerhout, Antuérpia, na Bélgica.
Para a publicação, a "Barra Funda é a alma alternativa de São Paulo, onde a história industrial encontra uma vibração inegavelmente cool e criativa. Na mesma quadra, você encontra concreto, trilhos de trem e uma boate cult. Antigos galpões viraram estúdios, cafés descolados ocupam antigas oficinas mecânicas, e festas acontecem atrás de portões de ferro".
Os bairros foram escolhidos entre os "mais cool do mundo" por combinar vida noturna, cultura, gastronomia acessível e negócios independentes, mantendo a identidade local que conquista moradores e visitantes.
O bairro de Botafogo, localizado no Rio de Janeiro, também está no ranking, ocupando a 29ª posição.
Confira lista dos bairros mais "cools" do mundo:
- Jimbōchō, Tóquio (Japão)
- Borgerhout, Antuérpia (Bélgica)
- Barra Funda, São Paulo (Brasil)
- Camberwell, Londres (Reino Unido)
- Avondale, Chicago (EUA)
- Mullae-dong, Seul (Coreia do Sul)
- Ménilmontant, Paris (França)
- Nakatsu, Osaka (Japão)
- Vallila, Helsinque (Finlândia)
- Labone, Accra (Gana)
- Nguyen Thai Binh, Ho Chi Minh (Vietnã)
- Anjos, Lisboa (Portugal)
- Digbeth, Birmingham (Reino Unido)
- Red Hook, Nova York (EUA)
- Perpetuo Socorro, Medellín (Colômbia)
- Burwood, Sydney (Austrália)
- Linden, Joanesburgo (África do Sul)
- Former French Concession, Xangai (China)
- Quartieri Spagnoli, Nápoles (Itália)
- Bencoolen, Singapura
- Endoume, Marselha (França)
- Plateau-Mont-Royal, Montreal (Canadá)
- The Liberties, Dublin (Irlanda)
- North Melbourne, Melbourne (Austrália)
- Portales, Cidade do México (México)
- Davenport, Toronto (Canadá)
- Little River, Miami (EUA)
- Kemang, Jakarta (Indonésia)
- Botafogo, Rio de Janeiro (Brasil)
- Sheung Wan, Hong Kong
- Barranco, Lima (Peru)
- Mont Kiara, Kuala Lumpur (Malásia)
- Clarksville, Austin (EUA)
- Margit-negyed, Budapeste (Hungria)
- Glen Park, São Francisco (EUA)
- MiZa, Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)
- Villa Devoto, Buenos Aires (Argentina)
- Mehrauli, Déli (Índia)
- Poblacion, Metro Manila (Filipinas)