São Paulo
O bairro de São Paulo que foi eleito um dos "mais cool" do mundo

A revista britânica Time Out publicou ranking com 39 localidades. Dois bairros brasileiros estão na lista

Zero Hora

Tiago Queiroz/ESTADAO CONTEUDO
Bairro Barra Funda, localizado em São Paulo, está em terceiro lugar.

A revista britânica Time Out publicou ranking dos 39 bairros "mais cool" do mundo. A pesquisa foi realizada por especialistas e editores da própria publicação em diversos lugares do mundo.

Segundo a revista, o bairro Barra Funda, localizado no centro de São Paulo, está em terceiro lugar no ranking. A região perdeu para Jimbōchō, Tóquio, no Japão, e em Borgerhout, Antuérpia, na Bélgica.

Para a publicação, a "Barra Funda é a alma alternativa de São Paulo, onde a história industrial encontra uma vibração inegavelmente cool e criativa. Na mesma quadra, você encontra concreto, trilhos de trem e uma boate cult. Antigos galpões viraram estúdios, cafés descolados ocupam antigas oficinas mecânicas, e festas acontecem atrás de portões de ferro".

Os bairros foram escolhidos entre os "mais cool do mundo" por combinar vida noturna, cultura, gastronomia acessível e negócios independentes, mantendo a identidade local que conquista moradores e visitantes. 

O bairro de Botafogo, localizado no Rio de Janeiro, também está no ranking, ocupando a 29ª posição.

Confira lista dos bairros mais "cools" do mundo:

  1. Jimbōchō, Tóquio (Japão)
  2. Borgerhout, Antuérpia (Bélgica)
  3. Barra Funda, São Paulo (Brasil)
  4. Camberwell, Londres (Reino Unido)
  5. Avondale, Chicago (EUA)
  6. Mullae-dong, Seul (Coreia do Sul)
  7. Ménilmontant, Paris (França)
  8. Nakatsu, Osaka (Japão)
  9. Vallila, Helsinque (Finlândia)
  10. Labone, Accra (Gana)
  11. Nguyen Thai Binh, Ho Chi Minh (Vietnã)
  12. Anjos, Lisboa (Portugal)
  13. Digbeth, Birmingham (Reino Unido)
  14. Red Hook, Nova York (EUA)
  15. Perpetuo Socorro, Medellín (Colômbia)
  16. Burwood, Sydney (Austrália)
  17. Linden, Joanesburgo (África do Sul)
  18. Former French Concession, Xangai (China)
  19. Quartieri Spagnoli, Nápoles (Itália)
  20. Bencoolen, Singapura
  21. Endoume, Marselha (França)
  22. Plateau-Mont-Royal, Montreal (Canadá)
  23. The Liberties, Dublin (Irlanda)
  24. North Melbourne, Melbourne (Austrália)
  25. Portales, Cidade do México (México)
  26. Davenport, Toronto (Canadá)
  27. Little River, Miami (EUA)
  28. Kemang, Jakarta (Indonésia)
  29. Botafogo, Rio de Janeiro (Brasil)
  30. Sheung Wan, Hong Kong
  31. Barranco, Lima (Peru)
  32. Mont Kiara, Kuala Lumpur (Malásia)
  33. Clarksville, Austin (EUA)
  34. Margit-negyed, Budapeste (Hungria)
  35. Glen Park, São Francisco (EUA)
  36. MiZa, Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)
  37. Villa Devoto, Buenos Aires (Argentina)
  38. Mehrauli, Déli (Índia)
  39. Poblacion, Metro Manila (Filipinas)
