Quais os maiores supermercados do RS? Veja o ranking

Os supermercados movimentaram R$ 658,6 bilhões em 2024 no país, segundo o Instituto Retail Think Tank (IRTT), com base em estudos da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).
Os setores de supermercados e de farmácias representaram 65,8% das vendas do varejo brasileiro — que fechou o ano de 2024 com um desempenho superior a períodos anteriores, movimentando R$ 1,3 trilhão.
O levantamento também avalia a presença das redes regionais, que, ao entenderem o comportamento dos consumidores locais, se destacam das redes de maior porte.
Os maiores supermercados do Rio Grande do Sul
No Estado, a liderança absoluta é a Companhia Zaffari, com as marcas Zaffari e o atacarejo Cestto. Com 41 unidades, elas faturam R$ 8,4 bilhões em vendas. Em 2024, a companhia anunciou investimento de R$ 1,5 bilhão em atacarejos, tendência que está em alta no setor.
Em segundo lugar, está o Comercial Zaffari, que detém o Stok Center, com R$ 5,7 bilhões em vendas e 46 unidades.
Confira lista
- Companhia Zaffari: R$ 8,4 bilhões
- Comercial Zaffari: 5,7 bilhões
- Unidasul: 2,9 bilhões
- Imec Supermercados: 1,8 bilhão
- Asun Supermercados: 1,6 bilhão
