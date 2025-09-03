Quais os maiores supermercados do RS? Veja o ranking

No Estado, a liderança absoluta é a Companhia Zaffari, com as marcas Zaffari e o atacarejo Cestto. Com 41 unidades, elas faturam R$ 8,4 bilhões em vendas. Em 2024, a companhia anunciou investimento de R$ 1,5 bilhão em atacarejos, tendência que está em alta no setor.