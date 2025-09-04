Textura em "Bobbie Goods": como fazer efeitos de água, madeira e mais nos livros de colorir

Outra forma, mais realista, é feita com apenas uma caneta: faça bolinhas irregulares em marrom, de tamanho parecido, distribuídas aleatoriamente sobre a madeira. Em seguida, faça linhas curvas contornando as bolinhas, mantendo uma distância entre elas. Continue adicionando linhas paralelas na mesma direção, sem encostar uma na outra. Depois que a tinta secar, preencha os espaços em branco entre as linhas. Nas áreas onde as linhas alternadas se cruzam, o contorno ficará mais escuro. É importante não encostar duas linhas novas entre si: a ideia é alternar. Se não esperar a tinta secar, ela se mistura e o efeito de textura se perde.