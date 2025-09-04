Textura em "Bobbie Goods": como fazer efeitos de água, madeira e mais nos livros de colorir

Os desenhos de livros da coleção Bobbie Goods, que virou febre nacional, são cheios de detalhes. As cenas que mostram os fofos personagens permitem explorar diferentes texturas: de detalhes da água aos vincos de madeira, há muitas maneiras de deixar a pintura mais realista.
A seguir, reunimos tutoriais que ensinam a criar diferentes efeitos. Para seguir as dicas você precisará de caneta de ponta fina preta, caneta gel branca e canetas coloridas (preferencialmente a base de álcool) de variados tons.
Clique abaixo para ir direto ao efeito que deseja:
- Água
- Madeira
- Grama
- Areia
- Parede de pedras
- Azulejos
- Tricô
- Tecido bordado
- Estampa xadrez
Como fazer efeito de água
Existem diferentes métodos de fazer a textura de água. Para o primeiro, comece pintando a parte mais sombreada com azul-escuro e as áreas iluminadas com tons mais claros. Antes que seque, passe o tom claro várias vezes sobre a transição com o escuro para criar um degradê suave. Depois de seco, faça linhas irregulares com caneta preta fina para sugerir movimento. Adicione uma linha branca de gel sobre a preta e uma segunda mais escura abaixo dela para simular luz e profundidade. Entre as linhas, você pode colocar alguns finos traços brancos para aumentar o realismo.
Para fazer ondas, repita o mesmo processo, mas divida cada onda em camadas com seu próprio degradê. Use a caneta branca para desenhar a espuma na transição entre a parte mais escura de uma camada e a mais clara da seguinte. Faça linhas menores e irregulares no meio das ondas. Na parte que toca a areia, adicione pontinhos na espuma para simular respingos.
A terceira técnica é a água com bolhas de ar. Pinte todo o fundo com azul-claro. Com um tom mais escuro, faça bolinhas irregulares de tamanhos variados, distribuídas aleatoriamente. Depois de secar, contorne cada bolha com o mesmo tom das bolinhas. Para criar sombra, escureça o lado da bolha que recebe menos luz com azul ou verde. Use caneta de gel branca para contornar levemente as bolhas sem seguir exatamente a forma, e desenhe linhas finas de luz no lado oposto à sombra. Por fim, adicione bolinhas menores entre as maiores para dar profundidade e realismo.
Como fazer efeito de madeira
Preencha o pedaço de madeira com um tom uniforme. Depois que a tinta secar, repasse com a caneta fazendo linhas irregulares para criar os veios da madeira, seguindo o comprimento da peça. Para aumentar o realismo, varie a espessura e a intensidade das linhas. Depois, adicione mais linhas seguindo o contorno das anteriores.
Outra forma, mais realista, é feita com apenas uma caneta: faça bolinhas irregulares em marrom, de tamanho parecido, distribuídas aleatoriamente sobre a madeira. Em seguida, faça linhas curvas contornando as bolinhas, mantendo uma distância entre elas. Continue adicionando linhas paralelas na mesma direção, sem encostar uma na outra. Depois que a tinta secar, preencha os espaços em branco entre as linhas. Nas áreas onde as linhas alternadas se cruzam, o contorno ficará mais escuro. É importante não encostar duas linhas novas entre si: a ideia é alternar. Se não esperar a tinta secar, ela se mistura e o efeito de textura se perde.
Como fazer efeito de grama
Para criar uma grama bem realista, use diferentes tons de verde. Comece preenchendo todo o fundo com o tom mais claro. Em seguida, faça conjuntos de pontinhos em partes aleatórias, concentrando-os em formato de "morrinho", com uma base reta e a parte de cima mais arrendada — esses serão os tufos de grama.
Com um tom mais escuro, faça pontinhos acumulados mais no centro das manchas. Depois, use um tom mais escuro concentrado ainda mais no centro. Use um tom ainda mais escuro que a base para criar traços verticais, simulando tufos menores ao redor dos principais. Se forem feitos com caneta em gel verde, o efeito fica ainda mais realista. Por fim, adicione pontinhos com caneta gel branca para dar destaque de luz.
Como fazer efeito de areia
Para criar o efeito de areia, comece pintando a base com um tom claro de bege, cinza ou amarelo. Em seguida, com canetas de tons diferentes mais escuros, faça pequenos pontos espalhados pelo espaço para simular os grãos. Faça mais pontos, mais concentrados, nas áreas de sombra, e deixe os pontos em áreas iluminadas mais espaçados.
Varie o tamanho e a cor dos grãos, alterando a pressão da caneta no papel ou use tons diferentes para reforçar profundidade. Por fim, com uma caneta de ponta fina preta e uma caneta gel branca, faça pontinhos menores sobre a superfície para simular detalhes finos de luz e relevo.
Como fazer efeito de pedras
Para criar pedras realistas, comece fazendo linhas horizontais com um lápis para definir a altura das pedras. Entre essas linhas, desenhe as pedras lado a lado, deixando pequenas folgas entre elas. Os tamanhos podem variar, os lados podem ser irregulares, e as pontas devem ser arredondadas. Pinte os espaços entre as pedras com um tom escuro de cinza ou preto, simulando o rejunte, e depois pinte cada pedra com tons diferentes de cinza, distribuindo as cores de forma aleatória para dar naturalidade.
O efeito realista vem das sombras: em um canto de cada pedra, use a mesma cor da base para desenhar linhas paralelas em formato de L, arredondando levemente o canto em direção ao centro, para simular o relevo e criar profundidade. Depois, com a mesma cor faça manchinhas em cada pedra. Com uma caneta ponta fina branca faça um ponto no contorno de cada mancha.
Essa mesma técnica pode ser usada para criar tijolos e outros materiais de construção. Basta mudar as cores e desenhar as pedras no formato específico de cada material. Por exemplo, tijolos de barro têm lados regulares e superfícies retas, sem relevo, então não é necessário arredondar as sombras.
Como fazer efeito de azulejos
Para criar azulejos realistas, comece usando uma régua e um lápis para desenhar linhas horizontais e verticais, formando quadrados ou retângulos. O tamanho dos azulejos depende da distância entre essas linhas. Em seguida, pinte alternadamente os quadrados com uma cor mais clara, como um tabuleiro de xadrez.
Escolha um canto de cada azulejo e, usando a mesma cor da base de cada pedrinha ou um tom ligeiramente mais escuro, desenhe linhas paralelas em formato de L. Isso cria a sensação de relevo e profundidade, fazendo o azulejo parecer tridimensional. No canto onde os dois lados se encontram, arredonde levemente a linha em direção ao centro do quadrado — assim, a sombra parece natural, como se a pedra tivesse volume e estivesse "sobressaindo" da superfície.
Como fazer efeito de tricô
Para criar o efeito de tricô, comece pintando a base do tecido. Em seguida, com uma caneta blender (que espalha e mancha o desenho), desenhe pequenos V lado a lado — eles representam as tranças do tricô.
Depois, use um tom mais escuro para fazer pequenas linhas em um dos lados externos de cada V, criando a sombra e dando profundidade. Por fim, dentro de cada V, passe uma caneta gel branca para marcar o contorno da luz, destacando o relevo e deixando o tricô mais realista.
Como fazer efeito de bordado
Para fazer um bordado realista, comece pintando a área que vai receber o efeito com uma cor mais clara. Em seguida, use um lápis para desenhar linhas paralelas que acompanhem a forma e a dimensão do objeto. Com uma caneta de ponta fina, um pouco mais escura que a base, desenhe pequenas linhas em zigue-zague entre as linhas do lápis e na direção inversa — essas serão as "costuras".
Depois, usando a mesma caneta, faça o mesmo zigue-zague, menor e mais marcado, sobre as linhas do lápis para reforçar o efeito de profundidade. Para finalizar, use uma caneta preta de ponta fina para refazer o zigue-zague nos contornos do objeto, como se estivesse costurando o desenho na página. Esse detalhe de contorno é o que dá o realismo final ao bordado.
Como fazer efeito de estampa xadrez
Primeiro, pinte todo o fundo do material que vai receber a estampa xadrez com uma cor clara. Depois de seco, use um tom mais escuro da mesma cor para criar as linhas verticais e horizontais. O truque está nos detalhes: com um tom ainda mais escuro, pinte os pontos onde as linhas se cruzam.
Se você estiver usando canetas que constroem camadas e escurecem à medida que passa mais sobre o mesmo ponto, ela pode ser usada também para esta última etapa.
Para aumentar o realismo, tente criar efeito de perspectiva: faça as linhas horizontais e verticais acompanharem levemente a direção das dobras do tecido, ajustando o ângulo conforme a superfície. Quando o tecido tiver dobras, faça as linhas seguirem o contorno dessas curvas, assim o xadrez vai parecer tridimensional e mais natural.
