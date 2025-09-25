Viral

Para se inspirar
Notícia

Quem são os principais influenciadores do Bobbie Goods no Brasil?

Artistas que criam conteúdo sobre pintura dos livros de colorir somam milhões de seguidores e dão cursos para ensinar técnicas aos seguidores

Zero Hora

@johncolorindo / @coresdolucas/Tiktok / Reprodução
Influenciadores que criam conteúdo sobre livros de colorir reúnem milhões de seguidores.

Bobbie Goods não é apenas um fenômeno de vendas: a marca construiu uma comunidade engajada de fãs que compartilham seus desenhos, trocam dicas e pedem sugestões nas redes sociais. O movimento ganhou tanta força que alguns dos artistas se tornaram influenciadores, inspirando outros coloristas, criando conteúdo profissional para grandes audiências (veja lista abaixo).

O paulista Lucas Medeiros, criador do perfil "Cores do Lucas", reúne mais de 1 milhão de seguidores. Só no TikTok, acumula mais de 40 milhões de curtidas. Outra referência é a ilustradora e influenciadora Ana Lulu, que soma mais de 2 milhões de seguidores entre Instagram, TikTok e YouTube. 

Abaixo, confira a seleção de alguns dos principais influenciadores para se inspirar na hora de colorir Bobbie Goods:

Ana Lulu

Instagram: @ana.lu.lu, com 497 mil

Tiktok: @ana.lu.lu, com 957 mil seguidores

Cores do Lucas

Instagram: @coresdolucas, com 35 mil 422 mil seguidores

Tiktok: @coresdolucas, com 1 milhão de seguidores

Nicolly Figueiredo

Instagram: @niccolorindo, com 39 mil seguidores

Tiktok: @niccolorindo, que soma mais de 400 mil seguidores

Milla Rabisca

Instagram: @millarabisca com 279 mil seguidores

Tiktok: @millarabisca com mais de 90 mil seguidores

Prazer Lara

Instagram: @prazer_lara, com mais de 50 mil seguidores

Tiktok: @prazeerlara, com 295 mil seguidores

Julia Neute

Tiktok: @jotaulia, com 316 mil seguidores

Bru Piccoli

Instagram: @brupiccoliart, com mais de 100 mil seguidores

Tiktok: @brupiccoliart, com 168 mil seguidores

Tatiana Araujo

Instagram: @tata_colors_, com 138 mil seguidores

Tiktok: @tata.colors_, com 22 mil seguidores

Isabela Rodrigues

Instagram: @isarodrigues.art, com 29 mil seguidores

Tiktok: @isarodrigues.art, com 163 mil seguidores

John Colorindo

Instagram: @johncolorindo, com 35 mil seguidores

Tiktok: @johncolorindo, com 136 mil seguidores

