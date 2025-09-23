Quais os casais foram para a lua de mel em "Casamento às Cegas 50+"? 

A técnica em logística Lucielma Cardeal, 51 anos, e o empresário Mario Roberto, 50, logo de cara gostaram um do outro. Inicialmente, porém, perceberam algumas diferenças. Ela, por exemplo, é evangélica, enquanto ele é do candomblé; ela tem casa própria, já ele mora na academia onde trabalha. Mesmo assim, resolveram dar uma chance ao amor e avançaram para a lua de mel.