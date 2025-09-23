Quais os casais foram para a lua de mel em "Casamento às Cegas 50+"? 

A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil, da Netflix, conta apenas com participantes com mais de 50 anos. Os primeiros episódios do reality estão no ar desde o dia 10 de setembro.
Cinco casais passaram para a próxima etapa e avançaram para a lua de mel que, desta vez, ocorre em Trancoso, na Bahia. As duplas passaram quatro dias juntas, na intenção de entender se a química, que já rolou previamente nas cabines, vai se repetir frente a frente.
Os últimos episódios da produção apresentada por Camila Queiroz e Klebber Toledo serão disponibilizados nesta quarta-feira (24). A seguir, veja os casais que avançaram para a etapa da lua de mel.
Conheça os cinco casais formados em "Casamento às Cegas 5"
Nívia e Ricardo
O primeiro casal foi formado por Nívia Galego, 57 anos, assistente marketing de Moda, com o empresário Ricardo Zanardo, 53. É o primeiro relacionamento dela, desde que ficou viúva, há três anos. Coincidentemente, o marido de Nívia também se chamava Ricardo, o que causou emoção nos encontros às cegas.
Lica e Leo
Eliane Neri, conhecida como Lica, 51 anos, é administradora de empresas e chegou a ficar na dúvida entre dois pretendentes: Leonardo, 50, e Rivo, 67. Na hora de decidir, optou por Leonardo, mas indica seguir balançada e disposta a repensar sua decisão.
Sílvia e Rivo
O gerente de banco Rivo Abreu, 67 anos, fez sucesso nas cabines. Três mulheres ficaram interessadas nele: Fátima, 70, Sílvia, 62, e Lica, 51. Em um primeiro momento, Rivo demonstrou maior interesse em Lica, que acabou escolhendo Leonardo. Em seguida, ele apostou em Sílvia, que oscilou entre ele e Wagner. A indecisão chegou a render atritos no lounge masculino e feminino, até que Sílvia optou por ficar com Rivo.
Lucielma e Mario Roberto
A técnica em logística Lucielma Cardeal, 51 anos, e o empresário Mario Roberto, 50, logo de cara gostaram um do outro. Inicialmente, porém, perceberam algumas diferenças. Ela, por exemplo, é evangélica, enquanto ele é do candomblé; ela tem casa própria, já ele mora na academia onde trabalha. Mesmo assim, resolveram dar uma chance ao amor e avançaram para a lua de mel.
Aidê e Edmilson
A formadora de plateias Aidê Torres, 60 anos, e o produtor de eventos Edmilson Assis, 65, foram os últimos a avançar para o encontro presencial. Eles se encantaram um pelo outro logo de cara. Edmilson até aprendeu palavras em guarani — Aidê é filha de paraguaios — para impressionar a nova amada.
Assista ao trailer da temporada
