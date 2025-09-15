Quem era o empresário Gabriel Farrel, que morreu durante salto de paraquedas no RJ

O empresário Gabriel Farrel, 31 anos, morreu no último domingo (14) em um salto de paraquedas no Rio de Janeiro. Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, na zona sudoeste do Rio, e o paraquedas não abriu como esperado. A morte foi confirmada pela Polícia Civil do Rio, que abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.
Com mais de 60 mil seguidores no Instagram, ele era muito presente nas redes sociais e costumava publicar vídeos de saltos de paraquedas e outros esportes radicais que praticava. A morte do empresário causou comoção nas redes sociais.
O velório do empresário acontece nesta segunda-feira (15), a partir das 15h10min, no Crematório da Penitência, na sala 5, no Caju. O anúncio foi feito pela namorada de Farrel, Rayssa Thebaldi, nas redes sociais. "Te amaremos para sempre, amor", diz a legenda do card.
Formado em Engenharia, Gabriel decidiu deixar a área em que se graduou para seguir no ramo da culinária. Em 2016, decidiu investir no seu próprio negócio: uma pizzaria de forno a lenha.
Com apenas R$ 5 mil, adaptou uma caminhonete e começou a vender pizzas em eventos e festas. O sucesso do negócio foi rápido e, em 2018, ele inaugurou a primeira unidade fixa do empreendimento, em Botafogo. As primeiras franquias foram abertas na Tijuca e na Barra da Tijuca.
Em 2020, Gabriel Farrel participou do reality show Shark Tank Brasil, onde conseguiu investimento para escalar o negócio que chegou a ter mais de 70 franquias da Borda & Lenha no país. Em Porto Alegre, a empresa tem uma loja na Avenida Goethe, no bairro Rio Branco.
Comoção nas redes
Em seu último post, no último sábado (13), o empresário publicou um vídeo correndo na praia com o cachorro e escreveu: "Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível".
A publicação se tornou um espaço de homenagens de amigos, parentes e admiradores do empresário.
A atriz Dandara Mariana foi uma das que se manifestaram: “Que tristeza, meu Deus… Gabriel… Você foi um cara tão legal! Paz, muita paz”.
"Tô sem acreditar", postou o cantor Xamã.
A surfista Sophia Abreu também deixou uma mensagem: "Descanse em paz, Farrel! Só consigo lembrar de você com sorriso no rosto. Uma das pessoas mais alto astral que já conheci".
"Moleque de ouro. Prazer ter conhecido você, lindão", escreveu o produtor, músico e compositor Igor Von Adamovich.