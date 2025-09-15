Quem era o empresário Gabriel Farrel, que morreu durante salto de paraquedas no RJ

O empresário Gabriel Farrel, 31 anos, morreu no último domingo (14) em um salto de paraquedas no Rio de Janeiro. Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, na zona sudoeste do Rio, e o paraquedas não abriu como esperado. A morte foi confirmada pela Polícia Civil do Rio, que abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.