Quem era a Rainha da Cavalgada, de 16 anos, encontrada morta no Ceará

A estudante Gabrielly Moreira, 16 anos, foi encontrada morta na madrugada de quinta (18) para sexta-feira (19), em Pedra Branca, no interior do Ceará. A jovem ganhou o concurso Rainha da Cavalgada e também atuava como modelo.
Ela foi encontrada já sem vida dentro de uma casa em construção, após sair com amigos para um bar. A causa da morte de Gabrielly ainda não foi informada — também não se sabe como a menina foi parar no local. O caso está sob investigação.
Aos familiares, o grupo afirmou que a menina teria passado mal. No entanto, parentes de Gabrielly afirmaram ao g1 Ceará que ela apresentava escoriações nas mãos e no rosto, além de hematomas na cabeça.
Quem era a vítima?
Gabrielly Moreira tinha 16 anos e cursava o ensino médio. Ela havia desfilado em eventos em Fortaleza e em Quixadá, cidade do sertão cearense. Além disso, havia sido coroada Rainha da Cavalgada e, em outra edição, coroada princesa do mesmo evento.
"Quando cheguei no local, tinha uns pallets, para evitar a entrada de pessoas. Os palles estavam derrubados e havia uma fresta, que dava para uma pessoa entrar", contou ele ao g1.
Atualmente, a adolescente também estava fazendo um curso de cortes de cabelos masculinos, na qual dividia a rotina nas redes sociais.
A escola onde ela estudava, e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos do município publicaram notas de pesar nas redes sociais.
Inconsistências no caso
De acordo com o padrasto de Gabrielly, Hércules Sales, a relação da menina com o grupo de amigos que a acompanhava no momento da morte era recente.
Testemunhas relataram que a jovem deixou um bar junto deles e seguiu para uma casa em construção. Uma amiga que estava junto contou à família que Gabrielly passou mal enquanto estava com o grupo e morreu logo depois.
O padrasto, porém, afirma que a adolescente não tinha nenhuma doença pré-existente. Ainda segundo ele, a mesma amiga teria dado versões diferentes do ocorrido a outras pessoas.
"A moça muda a versão direto. Cada pessoa que vai falar com ela, ela muda a versão. É uma história totalmente diferente da outra", afirmou Hércules.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o motivo será esclarecido após a conclusão do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que está analisando o caso.
