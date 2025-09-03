Quem é TH Joias? Deputado e joalheiro ligado a famosos foi preso por tráfico e lavagem de dinheiro

O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, do MDB foi preso na manhã desta quarta-feira (3) por tráfico, corrupção e lavagem de dinheiro.
Alvo de duas operações simultâneas, o parlamentar também é investigado por supostamente negociar armas com o Comando Vermelho (CV). Ao todo, pelo menos 18 pessoas eram procuradas em operações simultâneas e 15 já foram presas.
A investigação do Ministério Público do Rio (MPRJ) aponta que TH se aproveitou do seu mandato para indicar e nomear membros do Comando Vermelho a cargos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), conforme o g1.
Quem é TH Joias?
Natural do Morro Fubá, na zona norte do Rio, TH seguiu o ofício de joalheiro de seu pai, onde o acompanhava após as aulas. Aos 19 anos, herdou o negócio da família e passou a vender as joias.
TH também apoiava projetos no interior das favelas e patrocinava festas no bairro Honório Gurgel. Além disso, utilizava recursos próprios para financiar atletas e músicos em favelas.
Com o passar do tempo, TH ficou famoso ao ver suas peças de ouro e diamantes usadas por jogadores como Neymar, Vini Jr. e Adriano Imperador e também pela cantora Ludmilla.
Carreira na política
O interesse pela política ocorreu pela proximidade com o ex-policial Marcos Falcon, presidente da Portela, que disputava vaga como vereador na Câmara do Rio, mas foi assassinado dias antes da eleição de 2016.
TH Joias já havia sido preso entre 2017 e 2018, acusado de pagar propina a policiais e de envolvimento com o tráfico de drogas e armas, período em que permaneceu dez meses na cadeia.
Em 2022, recebeu 15.105 votos e ficou como suplente. Dois anos depois, assumiu uma cadeira na Alerj após a morte do deputado Otoni de Paula.
Em nota, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) informou que decidiu expulsar o parlamentar.
Buscas por "TH Joias" no Google Trends
Durante a manhã e parte da tarde desta quarta-feira (3), o nome de TH Joias esteve em alta nas buscas do Google Trends. Veja abaixo o gráfico: