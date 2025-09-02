Ruivinha de Marte ganha 17 quilos para estrear como fisiculturista; veja antes e depois da influenciadora

A influenciadora Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, anunciou em suas redes sociais que irá estrear no fisiculturismo. Nascida em Manaus, ela relatou que passou anos sendo alvo de críticas pela magreza excessiva e revelou que saiu dos 43 quilos e chegou a 60 quilos com treinos e dedicação.
Nas redes sociais, ela soma mais de 20 milhões de seguidores no TikTok e mais de 9 milhões no Instagram.
Ruivinha de Marte no fisiculturismo
A influenciadora apostou em conteúdos de humor e dança, e, agora, se dedica ao fisiculturismo, na categoria Biquíni.
A influenciadora conta que o foco nos próximos meses será a preparação para competir, com estreia prevista para este ano. O evento e a data exata ainda não foram revelados.
Veja o antes e depois da influenciadora Ruivinha de Marte
História da Ruivinha de Marte
Ruivinha de Marte começou a produzir conteúdos de comédia e experiência nas redes sociais em 2014. A popularidade, entretanto, começou apenas entre 2020 e 2021, quando começou a ficar famosa no Instagram.
Em 2021, participou do clipe Na Ponta do Pé, com o cantor Nadson O Ferinha, e se consolidou com a participação no hit No Chão Novinha, de Anitta e Pedro Sampaio. Além disso, já dividiu o palco e os bastidores com artistas como Joelma e Manu Bahtidão, fortalecendo a presença dela no cenário artístico brasileiro.
Interesse nas buscas
A Ruivinha de Marte repercutiu nas buscas dos brasileiros. Segundo o Google Trends, o nome artístico dela teve um aumento de pesquisas desde terça-feira (2).
