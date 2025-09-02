Ruivinha de Marte ganha 17 quilos para estrear como fisiculturista; veja antes e depois da influenciadora

Em 2021, participou do clipe Na Ponta do Pé, com o cantor Nadson O Ferinha, e se consolidou com a participação no hit No Chão Novinha, de Anitta e Pedro Sampaio. Além disso, já dividiu o palco e os bastidores com artistas como Joelma e Manu Bahtidão, fortalecendo a presença dela no cenário artístico brasileiro.