Quem é Rejane Schumann, ex-atriz da Globo em situação de abandono que foi confundida com Suzana Faini

A ex-atriz da Globo Rejane Schumann, 74 anos, foi resgatada nesta quarta-feira (3) em condições precárias dentro do apartamento onde morava, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Em meio à repercussão do caso, ela foi confundida nas redes sociais com outra artista: Suzana Faini.
A confusão entre as atrizes ocorreu devido à publicação de uma foto da atriz Suzana Faini — que morreu em 2022, aos 89 anos — como sendo de Rejane Schumann. As atrizes atuaram juntas em duas novelas: Dancin’ Days, em 1978, e Pai Herói, em 1979.
Como foi o resgate
A protetora de animais Deise Falci encontrou a ex-atriz e acionou e acionou a Polícia Civil, na terça-feira (2).
Deise foi informada que cães estavam em um apartamento onde morava uma idosa que vivia sozinha e não saía de casa. Ao chegar no local, a ativista conversou com a moradora e realizou uma limpeza no imóvel. Novos utensílios foram comprados, além de alimento e água para a moradora.
Os cães e gatos foram resgatados e levados ao veterinário, para que possam ser colocados para adoção.
Quem é Rejane Schumann?
Rejane Schumann nasceu em Canoas, em 1949. Além de atriz, também trabalhou como jornalista e escritora. Fez sucesso na teledramaturgia brasileira nos anos 1970, com atuações em novelas clássicas da Globo, como O Astro (1977), Dancin’ Days (1978) e Pai Herói (1979).
Quem era Suzana Faini?
Suzana Faini nasceu em São Paulo, em março de 1933. Foi bailarina, atriz e fez uma carreira de sucesso na TV, atuando em Dancin’ Days, Pai Herói, Eu Prometo e as minisséries Chiquinha Gonzaga e Hoje é Dia de Maria. Morreu em 25 de abril de 2022, em decorrência de complicações da Doença de Parkinson.
Interesse nas buscas
As pesquisas pela atriz Rejane Schumann cresceram com a notícia do resgate. Segundo o Google Trends, o nome dela teve um aumento de buscas nesta quinta-feira (4).