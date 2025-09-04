Viral

Quem é Rejane Schumann, ex-atriz da Globo em situação de abandono que foi confundida com Suzana Faini

As duas artistas estiveram em novelas como "Dancin' Days" e "Pai Herói"

Agência RBS/Reprodução
Rejane Schumann (esquerda) foi confundida com Suzana Faini (direita).

A ex-atriz da Globo Rejane Schumann, 74 anos, foi resgatada nesta quarta-feira (3) em condições precárias dentro do apartamento onde morava, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Em meio à repercussão do caso, ela foi confundida nas redes sociais com outra artista: Suzana Faini

A confusão entre as atrizes ocorreu devido à publicação de uma foto da atriz Suzana Faini — que morreu em 2022, aos 89 anos — como sendo de Rejane Schumann. As atrizes atuaram juntas em duas novelas: Dancin’ Days, em 1978, e Pai Herói, em 1979.

Como foi o resgate

A protetora de animais Deise Falci encontrou a ex-atriz e acionou e acionou a Polícia Civil, na terça-feira (2).

Deise foi informada que cães estavam em um apartamento onde morava uma idosa que vivia sozinha e não saía de casa. Ao chegar no local, a ativista conversou com a moradora e realizou uma limpeza no imóvel. Novos utensílios foram comprados, além de alimento e água para a moradora. 

Os cães e gatos foram resgatados e levados ao veterinário, para que possam ser colocados para adoção.

Quem é Rejane Schumann?

Acervo Globo/Reprodução
Atriz Rejane Schumann também trabalhou como jornalista e escritora.

Rejane Schumann nasceu em Canoas, em 1949. Além de atriz, também trabalhou como jornalista e escritora. Fez sucesso na teledramaturgia brasileira nos anos 1970, com atuações em novelas clássicas da Globo, como O Astro (1977), Dancin’ Days (1978) e Pai Herói (1979). 

Quem era Suzana Faini?

Ver Descrição/Ver Descrição
Suzana Faini morreu aos 89 anos.

Suzana Faini nasceu em São Paulo, em março de 1933. Foi bailarina, atriz e fez uma carreira de sucesso na TV, atuando em Dancin’ Days, Pai Herói, Eu Prometo e as minisséries Chiquinha Gonzaga e Hoje é Dia de Maria. Morreu em 25 de abril de 2022, em decorrência de complicações da Doença de Parkinson.

Interesse nas buscas

Google Trends/Reprodução
"Rejane Schumann" teve aumento de buscas nesta quinta-feira (4).

As pesquisas pela atriz Rejane Schumann cresceram com a notícia do resgate. Segundo o Google Trends, o nome dela teve um aumento de buscas nesta quinta-feira (4).

