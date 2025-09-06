Quem é o humorista negro dos Estados Unidos que viralizou ao se "fantasiar" de branco racista

O humorista negro norte-americano Andrew Desbordes, conhecido como Druski nas redes sociais, viralizou após publicar um vídeo "fantasiado" de homem branco para ir a um evento da Associação Nacional para Corridas de Stock Car (Nascar). Ele aparece com o corpo maquiado, marcas de sol e tatuagens falsas com a bandeira dos Estados Unidos.
No vídeo, ele reproduz comportamentos relacionados ao estereótipo do "patriota americano racista": bebe cerveja com outras pessoas, anda de caminhonete, se emociona ao ouvir o hino dos EUA e cospe no chão ao ver homens negros. Em nenhuma das interações as pessoas parecem perceber que ele está maquiado.
"Aquele cara que tem orgulho de ser AMERICANO!", escreveu o humorista. Segundo a revista Rolling Stone dos EUA, a maquiagem levou cerca de sete horas para ser concluída.
O vídeo foi publicado na última quarta-feira (3) e já tem mais de 6 milhões de visualizações no TikTok e 200 milhões no X, virando assunto em canais de notícias dos Estados Unidos.
Nos comentários, alguns acusaram o humorista de "racismo reverso" por se "fantasiar de branco", mas Druski não se importou. "Estou cancelado?", questionou em outra publicação.
Quem é Druski
Comediante, ator e empresário americano, Andrew Desbordes ficou famoso na internet com esquetes de comédia.
O influenciador de 30 anos já apareceu em vídeos de artistas como Jack Harlow, Drake, Chris Brown e Snoop Dogg.
Druski tem mais de 10,7 milhões de seguidores no Instagram.