Quem é o empresário milionário que tomou o boné autografado de uma criança durante o US Open

Um dos assuntos mais comentados durante o US Open 2025 foi o vídeo de um homem que arrancou o boné de uma criança, que recebeu o objeto autografado pelo tenista Kamil Majchrzak. Nas redes sociais, as pessoas se mobilizaram para encontrar o responsável pelo ato e apontaram o empresário polonês Piotr Szczerek como o autor.
O milionário trabalha no setor de pavimentação, sendo CEO da Drogbruk, e é patrocinador do tênis polonês.
O episódio foi registrado após a vitória de Majchrzak sobre Karen Khachanov. O tenista presenteou a criança, que estava na arquibancada, porém, o empresário aparece tomando o boné das mãos dela.
Em entrevista ao New York Post, o próprio Majchrzak confirmou que o homem do vídeo é Szczerek, e descreveu o episódio como “algum tipo de confusão”.
— Eu estava apontando, mostrando o chapéu, mas tinha muita coisa acontecendo depois da minha partida, depois de estar super cansado e super animado pela vitória. Eu simplesmente perdi — disse o tenista.
O empresário
Szczerek é um jogador amador de tênis, apresentado ao esporte pela esposa, Anna. O casal tem uma quadra particular em Kalisz, na Polônia. Atualmente, o empresário compete na segunda divisão da Associação de Tênis Amador da cidade.
A empresa dele foi fundada em 1999 e tem sede em Błaszki, cerca de 250 quilômetros de Varsóvia, e patrocina programas esportivos locais e jovens talentos do tênis, além da própria federação polonesa.
Toda a polêmica levou Szczerek a desativar suas redes sociais. Um texto atribuído ao advogado do empresário circulou na internet em sua defesa, alegando que as ações vistas no vídeo “não foram ilegais nem repreensíveis” e poderiam ser interpretadas como um “gesto educativo”.
No entanto, a publicação foi posteriormente apagada, e o representante jurídico negou autoria da nota. Torcedores e especialistas apontam que o gesto tirou de uma criança um momento que deveria ser inesquecível.
Novo boné entregue
Para ajudar a criança, Majchrzak corrigiu a situação. Em sua conta no Instagram, o tenista fez um apelo para localizar o garoto que deveria ter recebido o boné.
Poucas horas depois, o polonês voltou às redes para anunciar que o torcedor havia sido encontrado. Compartilhando as imagens do episódio em seus stories, acrescentou: “Estou impressionado com o poder da internet. Conseguimos! Agora está tudo bem.”
No sábado (30), Majchrzak reencontrou o menino e compartilhou no Instagram o momento da entrega dos novos presentes.