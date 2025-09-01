Quem é o empresário milionário que tomou o boné autografado de uma criança durante o US Open

Um dos assuntos mais comentados durante o US Open 2025 foi o vídeo de um homem que arrancou o boné de uma criança, que recebeu o objeto autografado pelo tenista Kamil Majchrzak. Nas redes sociais, as pessoas se mobilizaram para encontrar o responsável pelo ato e apontaram o empresário polonês Piotr Szczerek como o autor.