Quem é Ivan Zettel, diretor de novelas que casou com Adriana Birolli 

A atriz Adriana Birolli, 38 anos, e o diretor de televisão Ivan Zettel, 62, se casaram no último domingo (28), em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro. O evento reuniu cerca de 120 convidados, entre familiares e amigos próximos.
Durante o dia, a atriz dividiu com os fãs registros em fotos e vídeos dos preparativos para a cerimônia. O casal, que vive junto desde 2020, oficializou o noivado em 2023.
— Nos conhecemos trabalhando juntos, tínhamos um grupo de amigos que se encontrava depois do trabalho duas vezes por semana. Nos tornamos muito amigos na época. Alguns meses depois da novela eu me separei e nos envolvemos — contou Adriana em entrevista ao Gshow. Ela continua:
— Não teve um primeiro passo da parte de um de nós… A verdade é que quem percebeu que nossa amizade estava além de apenas uma amizade foi o Eri Johnson! Ele acabou sendo nosso cupido!
Após a festa, os noivos planejam viajar em outubro para os Lençóis Maranhenses, no Maranhão, onde passarão a lua de mel.
Quem é Ivan Zettel?
Ivan Zettel tem uma longa carreira na televisão. Estreou na direção com a novela Roda de Fogo (1987), estrelada por Tarcísio Meira. Depois, integrou a equipe da primeira versão de Vale Tudo (1989), escrita por Gilberto Braga e com Regina Duarte e Glória Pires no elenco.
Também na Globo, participou de O Dono do Mundo (1991), ao lado de Ricardo Waddington, Mauro Mendonça Filho e Dennis Carvalho, além de assinar a direção de produções como a minissérie Anos Rebeldes (1992) e as novelas De Corpo e Alma (1992), O Cravo e a Rosa (2000) e A Padroeira (2002).
Em 2006, deixou a emissora e seguiu para a Record, onde permaneceu como diretor-geral até 2020. Na emissora, trabalhou em projetos como Cidadão Brasileiro e o remake brasileiro de Rebeldes. Foi durante esse período que conheceu Adriana, que atuava em novelas da casa, após sete anos na Rede Globo. Adriana estreou na Record em 2017 com a novela Belaventura.
Comentários sobre a diferença de idade entre eles
A atriz tem 38 anos e o marido, 62 — uma diferença de 24 anos. Ao Gshow, Adriana revelou que, mesmo com o apoio das famílias, já enfrentou olhares de preconceito em função da diferença de idade entre eles:
— Nunca existiu nenhum preconceito das pessoas que fazem parte das nossas vidas, de nossas famílias. Mas, na rua, nas redes sociais, a gente percebe o preconceito alheio, porém é uma besteira tão grande da parte dos outros.
Durante os preparativos, que compartilhou com os fãs nas redes sociais, Adriana falou sobre maturidade e casamento.
— Não sei se ainda existe preconceito, mas não me apego a isso. Não tem idade para ser feliz, para celebrar a vida. Estou chegando aos 40 e sinto que faço tudo melhor do que aos 20. A maturidade só ajuda nas escolhas. Sinto que estou apenas começando — destacou.
A atriz também revelou o desejo de ser mãe:
— Sempre tive vontade de ter filhos e ainda tenho. Não sei quando vou levar esse plano à prática, mas quero muito.
