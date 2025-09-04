Viral

Quem é Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo"

Essa é a primeira novela do ator, que interpreta um dos herdeiros dos Roitman; personagem teve final trágico na versão de 1988

Vale Tudo entrou na fase final e os capítulos estão de tirar o fôlego, como as cenas entre Odete Roitman (Débora Bloch) e Leonardo, exibidas nesta quarta-feira (3). 

Na trama, diferente da versão original da novela, em que a tragédia resultava na morte do personagem, a vilã mantém em segredo que Leonardo sobreviveu ao acidente que, segundo ela, foi provocado por Heleninha (Paolla Oliveira), enquanto toda a família acredita que ele tenha morrido. 

O que está provocando um grande tumulto na trama é o fato de que, recentemente, Maria de Fátima (Bella Campos) descobriu que Leonardo está vivo e decidiu chantagear a vilã com o segredo. 

Além disso, Odete também descobriu que Leonardo é um doador compatível com Afonso (Humberto Carrão) que, na trama, enfrenta um tratamento contra a leucemia e precisa de um transplante de medula óssea

Resta saber, agora, qual será o desfecho do personagem na novela. O segredo da matriarca dos Roitman será finalmente revelado?

Rumo diferente no remake

Na produção de 1988, o personagem aparecia apenas em flashbacks, e sua morte era um dos grandes traumas de Heleninha (Renata Sorrah), que acreditava ser responsável pelo acidente. 

A verdade — de que Odete (Beatriz Segall) era quem dirigia o carro na noite do desastre — só era revelada mais tarde, pela antiga empregada da família, vivida por Zilka Salaberry.

Quem é Guilherme Magon?

Guilherme Magon faz sua estreia em folhetins com o papel de Leonardo. Embora seja novato nas novelas, o ator acumula experiência de mais de uma década nos palcos. 

Um de seus papéis de maior destaque foi em 2011, quando protagonizou a versão brasileira do musical Cabaret, ao lado de Cláudia Raia. À época, substituiu Reynaldo Gianecchini, afastado por conta de um tratamento contra um linfoma.

Além do teatro, Magon também passou por produções da TV e do streaming. Ele atuou na série Assédio, da Globoplay,  e em O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, do Disney+.

Nas redes sociais, acumula mais de 12 mil seguidores, onde compartilha bastidores de gravações, bastões do teatro e fotos de lifestyle, incluindo registros de treinos e passeios ao ar livre.

