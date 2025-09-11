Quem é Daniele Barreto, médica encontrada morta em cela após ser acusada de matar o marido

Em janeiro deste ano, Daniele foi levada ao Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro (SE). Em maio, conseguiu prisão domiciliar, mas a medida foi revogada no fim de agosto pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Pela decisão, ela deveria ser acompanhada por um psiquiatra dentro da unidade prisional. A defesa havia protocolado novo pedido para que ela cumprisse a pena em casa.