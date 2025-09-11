Quem é Daniele Barreto, médica encontrada morta em cela após ser acusada de matar o marido

A cirurgiã plástica Daniele Barreto Oliveira, 47 anos, suspeita de mandar matar o marido, foi encontrada morta dentro de sua cela em um presídio no Sergipe, nesta quinta-feira (11). A causa da morte não foi informada.
Ela havia sido transferida para a unidade um dia antes, após decisão da Justiça que determinou sua saída de uma clínica psiquiátrica onde estava internada desde o início de setembro. A médica tinha diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, de acordo com o g1.
Entenda
A médica foi presa em novembro do ano passado, por suspeita de envolvimento na emboscada que matou o marido, o advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, 42 anos. Ela sempre negou participação no crime, mas passou a ser investigada após a polícia reunir depoimentos e imagens de câmeras de segurança. Além dela, outras seis pessoas também são investigadas.
Em janeiro deste ano, Daniele foi levada ao Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro (SE). Em maio, conseguiu prisão domiciliar, mas a medida foi revogada no fim de agosto pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Pela decisão, ela deveria ser acompanhada por um psiquiatra dentro da unidade prisional. A defesa havia protocolado novo pedido para que ela cumprisse a pena em casa.
Antes de ser levada ao presídio, Daniele estava internada desde 1º de setembro em uma clínica de repouso em Aracaju. Segundo informações do processo, ela tinha diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Ela havia retornado à unidade prisional poucas horas antes de ser encontrada morta.
Quem era Daniele?
Formada em 2001 pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Daniele mantinha clínica própria em Aracaju e possuía registro profissional ativo em Sergipe e no Rio de Janeiro. Era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, listada como “membro especialista” no site da entidade.
Com mais de 143 mil seguidores no Instagram, compartilhava conteúdos sobre procedimentos estéticos, além de momentos de viagens em família. Daniele e José Lael eram casados havia mais de 10 anos, e ele costumava dedicar declarações públicas à esposa em suas redes sociais.
O crime
Na noite de 18 de outubro de 2023, o advogado criminalista, José Lael, foi morto a tiros dentro do próprio carro em uma emboscada no bairro 13 de Julho, em Aracaju. Os disparos foram feitos por homens em uma motocicleta. Durante o ataque, o filho do advogado também foi atingido, mas sobreviveu.
No momento do crime, a vítima havia saído para comprar um açaí a pedido da esposa. Segundo as investigações da Polícia Civil de Sergipe, a solicitação fazia parte de uma emboscada planejada pela mulher e por uma amiga dela.
Na última terça-feira (9), a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão e de busca em Aracaju e Laranjeiras, todos ligados à investigação do caso.
Ciúmes e dinheiro
De acordo com a investigação, o crime teria sido motivado por suspeitas de traição e questões financeiras ligadas a um possível divórcio.
A delegada Juliana Alcoforado, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que a vítima desconfiava de uma relação da esposa com pessoas próximas a ela.
— A vítima tinha fortes suspeitas, e externava para terceiros, de que a esposa estaria tendo essa relação com pessoas próximas. Pela desconfiança, ele tentou flagrá-la e houve uma discussão um dia antes do crime, no período da noite — explicou a delegada ao g1.
Além da desconfiança sobre a vida pessoal da esposa, a polícia também apura indícios de que questões patrimoniais relacionadas à separação possam ter influenciado na motivação do assassinato.
Em nota, a OAB Nacional repudiou o assassinato e afirmou que acompanhará o caso até que os responsáveis sejam punidos pelo que classificou como um “ato covarde”.
Nota de Falecimento
No perfil do Instagram de Daniele foi publicada uma nota comunicando seu falecimento, sem citar o marido ou o crime.
"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento da nossa amada Dra. Daniele Barreto Oliveira.
Mais que uma profissional brilhante, foi mãe dedicada, filha amorosa, irmã, tia, cunhada, amiga querida e inesquecível para todos que tiveram o privilégio de tê-la por perto. Como cirurgiã plástica, transformava vidas com seu talento; como pessoa, transformava corações com sua generosidade e luz.
Sua trajetória foi marcada pela busca pela verdade, pela justiça e pelo cuidado com o próximo.
Daniele deixa saudade eterna, mas também um legado de amor e inspiração que jamais será apagado."
