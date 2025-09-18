Quem é D4VD, cantor e dono do carro em que uma adolescente foi encontrada morta

Os restos mortais foram identificados como da adolescente Celeste Rivas Hernandez desaparecida há mais de um ano, quando ainda estava com 13 anos. A mãe da vítima ainda à imprensa que a filha tinha um namorado chamado David na época de seu desaparecimento. Além disso, tanto o cantor como a adolescente tinham a mesma tatuagem com a inscrição "Shhh..." em um dos dedos.