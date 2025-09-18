Quem é D4VD, cantor e dono do carro em que uma adolescente foi encontrada morta

Um cantor em ascensão com músicas com bilhões de reproduções, virou manchetes no mundo todo não pelos seus hits, mas por ter tido o nome ligado a um homicídio. Dentro do porta-malas de um Tesla abandonado em Hollywood, registrado em nome do músico D4vd, autoridades encontraram um corpo decomposto e em pedaços.
O artista está em turnê, está colaborando com a investigação e não é procurado pela polícia. De acordo com a emissora ABC, D4vd possui vários veículos registrados em seu nome, que são utilizados por outras pessoas.
Os restos mortais foram identificados como da adolescente Celeste Rivas Hernandez desaparecida há mais de um ano, quando ainda estava com 13 anos. A mãe da vítima ainda à imprensa que a filha tinha um namorado chamado David na época de seu desaparecimento. Além disso, tanto o cantor como a adolescente tinham a mesma tatuagem com a inscrição "Shhh..." em um dos dedos.
Quem é D4VD?
David Anthony Burke, 20 anos, despontou no cenário musical, como um dos nomes em ascensão do pop alternativo mundial, com o hit “Romantic Homicide”, que viralizou no TikTok e já soma bilhões de streams. Depois o cantor lançou os singles “Here With Me”, “Placebo Effect” e “Worthless”.
Ele é uma das atrações confirmadas para o Lollapalooza 2026 em São Paulo. Desde agosto, ele está em turnê, passando por várias cidades dos Estados Unidos. O show em Seattle, que aconteceria no dia 16, foi cancelado após a repercussão do caso.
Conhecido pelo estilo indie-pop melancólico, o artista ainda não tem o nome muito conhecido, mas já acumula milhões de seguidores e hits nas redes sociais.
No Youtube o cantor tem mais de 1 bilhão visualizações. No Instagram, 2 milhões de seguidores. No spotify, 34 milhões de ouvintes mensais. Seus hits Here With Me e Romantic Homicide tem 1,5 bilhão e 1,6 bilhão de streams respectivamente. Ele tem músicas em colaboração com grandes artistas como Kali Uchis, Laufey, The Kid Laroi e Hyunjin do Stray Kidz.
Trajetória
Nascido em Houston, no Texas, o cantor começou a produzir suas próprias músicas para resolver um impasse jurídico: seus vídeos jogando Fortnite eram constantemente derrubados pelo YouTube por causa de faixas protegidas por direitos autorais. Na época, ele treinava para ser jogador profissional e integrava uma equipe de e-sports.
No fim de 2021, aos 16 anos, seguiu o conselho da mãe e passou a criar as próprias trilhas sonoras. Improvisou um estúdio dentro do armário da irmã, onde colou na porta um papel escrito à mão, em canetinha, com a palavra “estúdio”.
Em 2022, ainda aos 17, já havia assinado contrato com a Interscope, gravadora da Universal que também representa artistas como Billie Eilish e Olivia Rodrigo.
Devido à pouca idade, o cantor contou em entrevistas que suas inspirações para escrever músicas eram histórias de amor imaginadas.
— Como estudei em casa nos últimos cinco anos, foi difícil ter experiências pessoais. Mas eu sou um grande leitor de livros, e vejo muitos filmes e programas de TV. Então criei esses personagens — explicou na época ao g1.
O seu principal hit, Romantic Homicide (homicídio romântico), D4vd fala de maneira figurada sobre um término conturbado:
"Na minha cabeça, eu te matei
E eu nem me arrependo
Não consigo acreditar que falei isso
Mas é verdade
Eu te odeio"
Relembre o caso
O Tesla no nome do cantor, com placas do Texas, foi abandonado nas colinas de Hollywood e rebocado em 8 de setembro para um pátio de apreensão. Dias depois, funcionários acionaram a polícia após perceberem um forte odor vindo do veículo. No porta-malas, dentro de um saco, estavam restos humanos cortados em partes e em avançado estado de decomposição.
Em pouco tempo o carro foi ligado ao cantor, gerando inclusive a suspeita na imprensa e nos fãs de que a vítima pudesse ser o cantor. Ele, entretanto, estava em turnê mundial, iniciada no mês passado, no momento em que o carro foi encontrado abandonado. O veículo nunca havia sido registrado como roubado.
Quem era a vítima
No dia seguinte à descoberta a Polícia de Los Angeles divulgou um relatório indicando que a vítima era do sexo feminino, com cerca de 1,55m de altura e 32 quilos, com tem cabelo preto ondulado e uma tatuagem no dedo indicador direito com a inscrição: “Shhh...”.
A mãe de uma adolescente chamada Celeste Rivas Hernandez que estava desaparecida desde abril de 2024 em Lake Elsinore, Califórnia, contatou a polícia e a imprensa comunicando que acreditava que os restos mortais eram de sua filha. A menina que tinha 13 anos no momento do desaparecimento, tinha as mesmas características físicas e a mesma tatuagem.
O relatório do Departamento Médico-Legal de Los Angeles diz que a data oficial da morte foi registrada como 8 de setembro, um dia após o que teria sido seu 15º aniversário, mesmo dia em que o carro foi rebocado para o pátio de apreensões.