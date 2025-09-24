O casal que disse "sim" no final de "Casamento às Cegas 50+" 

A quinta temporada de Casamento às Cegas: Brasil, reality show da Netflix, chegou ao fim nesta quarta-feira (24). A edição Nunca É Tarde trouxe novidade à dinâmica, ao incluir apenas participantes com mais de 50 anos, que se propuseram a encontrar o amor sem se basear na aparência.
O experimento que juntou os casais Lucielma e Mario Roberto, Nívia e Ricardo, e Aidê e Edmilson chegou ao fim com o momento mais aguardado pelo público: a revelação, no altar, de quem diria “sim” — ou de quem diria “não”, determinando o desfecho do reality show.
Os três casais que permaneceram até o final do programa são os que resistiram a todas as fases do experimento.
Como começa Casamento às Cegas
O reality show começa com os pretendentes interagindo entre si dentro de cabines, sem contato visual, por 10 dias.
Durante este período, eles decidem se irão ou não engatar um romance, para então se conhecerem pessoalmente. Na terceira etapa, vão para um resort viver uma lua de mel.
Em seguida, compartilham a rotina em um apartamento em São Paulo, enfrentando desafios do dia a dia para colocar a relação à prova.
Antes do grande final, acontecem as despedidas de solteiro, e o casal se prepara para a cerimônia, onde anunciam no altar se querem efetivamente se casar ou não.
Quem é o casal que disse "sim" no altar
A formadora de plateias Aidê Torres, 60 anos, e o produtor de eventos Edmilson Assis, 65, formaram o casal com maior sintonia da 5ª temporada.
Eles se encantaram um pelo outro logo de cara e sempre foram transparentes sobre seus sentimentos e opiniões. Até os amigos, que tinham dúvidas naturais sobre o experimento, não conseguiam ignorar a conexão entre eles, que se uniram pelo gosto por cultura e arte. Para impressionar a pretendente filha de paraguaios, Edmilson até aprendeu palavras em guarani.
Edmilson, inclusive, reafirmou sua admiração pela trajetória de vida de Aidê, enquanto ela deixou claro que, mesmo que a resposta fosse negativa, valorizaria tudo o que construíram juntos até ali. Mas não foi preciso: ambos disseram “sim”.
Aidê destacou que o relacionamento continua em construção, e Edmilson improvisou um rap, envolvendo todos os presentes em um animado coro de “Eu digo sim!”.
Casais que disseram "não" no altar
Lucielma e Mario Roberto
O casal chegou ao altar visivelmente nervoso. Mario Roberto esperava a noiva, mas foi surpreendido por Klebber Toledo que trouxe uma notícia infeliz: Lucielma fugiu com a participante Ustinelli, e desconvidou toda a família da cerimônia, pois dizia ter certeza que o par iria rejeitá-la no altar.
Ela estava certa: ele diria "não". Mario Roberto disse não ter se apaixonado pela noiva, que por sua vez se entregou ao relacionamento. Lucielma deixou uma carta, mas o empresário a jogou fora sem ler.
Nívia e Ricardo
Após a discussão no restaurante, o casal conseguiu se reconciliar e seguia para o altar. Os filhos de Nívia optaram por não participar, e a profissional de marketing de moda deixa claro que não se considera vítima. Ela diz que a decisão de entrar no experimento foi dela, que a ausência dos gêmeos é uma escolha deles e que ela não tem nada com isso.
Nívia e Ricardo leram seus votos, relembrando seus momentos mais românticos. Contudo, embora nutrissem carinho, o peso das situações mais conturbadas os fez dizer "não".
A decisão foi mútua e amigável. Eles fizeram um brinde e deixaram a porta aberta para um possível futuro juntos.
Casais que ficaram pelo caminho
O casal Rivo, 67 anos, e Silvia, 62, desistiu do programa durante o tempo no resort, em Trancoso, na Bahia.
Lica, 51, e Leonardo, 50, por outro lado, chegaram a alcançar a dinâmica de conviver no apartamento em São Paulo, mas terminaram o relacionamento logo na sequência, sem subirem ao altar.
Assista ao trailer da temporada
