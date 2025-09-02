Quanto se gasta com serviços de streaming por mês no Brasil? 

Os valores ficam na média dos R$ 20,90, nos planos mais básicos, até R$ 66,90 nos planos mais caros, os chamados "premium". Assinando todos os serviços listados, considerando os planos mais básicos — e com anúncios — o custo para essa categoria pode chegar a R$ 140 mensais (veja a lista com os preços abaixo).