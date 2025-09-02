Quanto se gasta com serviços de streaming por mês no Brasil? 

Um brasileiro gasta, em média, R$ 118 por mês com serviços de streaming, assinando três serviços. Cada vez mais o serviço está se consolidando por aqui como uma das principais alternativas de consumo de entretenimento.
Em contrapartida, é preciso lidar com a grande oferta de plataformas que, para além de filmes e séries, oferecem outros serviços, como a disponibilização de canais de esportes e serviços de música e de compras com frete grátis, por exemplo.
Os valores ficam na média dos R$ 20,90, nos planos mais básicos, até R$ 66,90 nos planos mais caros, os chamados "premium". Assinando todos os serviços listados, considerando os planos mais básicos — e com anúncios — o custo para essa categoria pode chegar a R$ 140 mensais (veja a lista com os preços abaixo).
Segundo a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2023–2027 da PwC, o país deve atingir R$ 206,5 bilhões em receitas totais de entretenimento e mídia até 2027.
Abaixo, listamos os streamings mais acessados e as diferentes opções de assinatura para cada um deles. Confira.
Serviços de streaming e preços
Netflix
Focada em produções originais e de sucesso mundial, a plataforma aposta em séries e filmes de diversos países.
- Padrão com anúncios: 20,90/mês
- Padrão sem anúncios: 44,90/mês
- Premium: 59,90/mês
Em todos os planos, os perfis estão limitados aos moradores da mesma residência.
Globoplay
A plataforma da Globo tem como principal produto as novelas da emissora. O Globoplay também está investindo em produções originais, que estreiam primeiro na plataforma.
- Padrão com anúncios: R$ 22,90/mês
- Premium: R$ 39,90/mês
- Premium+Premiere: R$ 48,90/mês
- Premium+Cartola: R$ 30,90/mês
- Premium+Telecine: R$ 42,90/mês
Disney+
Com filmes, séries originais e clássicos da Disney, há diferentes tipos de assinatura: o padrão com anúncios, padrão sem anúncios e o plano premium, que inclui todos os canais de esportes da ESPN.
- Padrão com anúncios: R$ 27,90/mês
- Padrão sem anúncios: R$ 46,90/mês
- Premium: R$ 66,90/mês.
Max
Anteriormente chamada de HBO Max, a plataforma conta com séries e filmes da HBO, Warner Bros., Discovery, DC, Cartoon Network e eventos ao vivo, como o Oscar. Há três opções de planos de assinatura: básico, standard e platinum.
- Básico com anúncios: R$ 29,90/mês
- Standard: R$ 44,90/mês
- Platinum: R$ 55,90
Prime Video
O streaming é um dos benefícios do programa Amazon Prime, que ainda inclui o Amazon Music, ofertas exclusivas no e-commerce da Amazon e frete grátis em alguns dos produtos vendidos. A assinatura é o Amazon Prime, que inclui o Prime Video, por R$ 19,90 mensais. Há um acréscimo opcional de R$ 10,00 por mês para remover os anúncios.
Paramount
- Básico (só celular): R$ 18,90
- Padrão: R$ 27,90
- Premium: R$ 34,90