Quando serão lançados os novos episódios de Casamento às Cegas? Veja onde assistir ao reality

A quinta temporada do reality Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde já está chegando ao final. Os dois últimos episódios serão lançados nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, na Netflix.
Esta edição contou com um diferencial: todos os participantes têm mais de 50 anos. O novo formato foi pensado com a ideia de que a busca pelo amor pode acontecer em qualquer fase da vida.
Participam da nova edição, 15 homens e 15 mulheres. Durante a fase das cabines, eles aceitam conversar durante dez dias sem se ver. Assim, cinco casais são formados e têm o primeiro encontro presencial.
Por fim, na última etapa, os participantes passam a conviver sob o mesmo teto. Após esse período de convivência, sobem no altar para tomar a decisão final.
Onde assistir
Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde é comandado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, e está disponível exclusivamente na Netflix. Para acompanhar, é necessário ter assinatura ativa em um dos planos atuais:
- Padrão com anúncios – R$ 20,90 (Full HD)
- Padrão – R$ 44,90 (Full HD)
- Premium – R$ 59,90 (4K + HDR)
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular