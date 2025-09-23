Viral

Reta final
Notícia

Quando serão lançados os novos episódios de Casamento às Cegas? Veja onde assistir ao reality

Nova temporada conta com todos os participantes com mais de 50 anos 

Zero Hora

Enviar email
Julia Mataruna/Netflix
Camila Queiroz e Klebber Toledo comandam o programa.

A quinta temporada do reality Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde já está chegando ao final. Os dois últimos episódios serão lançados nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, na Netflix.

Esta edição contou com um diferencial: todos os participantes têm mais de 50 anos. O novo formato foi pensado com a ideia de que a busca pelo amor pode acontecer em qualquer fase da vida.

Participam da nova edição, 15 homens e 15 mulheres. Durante a fase das cabines, eles aceitam conversar durante dez dias sem se ver. Assim, cinco casais são formados e têm o primeiro encontro presencial.

Julia Mataruna,Netflix/Divulgação
Grupo de mulheres que participaram desta edição.
Julia Mataruna,Netflix/Divulgação
Grupo de homens que participaram desta edição.

Por fim, na última etapa, os participantes passam a conviver sob o mesmo teto. Após esse período de convivência, sobem no altar para tomar a decisão final.

Onde assistir

Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde é comandado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, e está disponível exclusivamente na Netflix. Para acompanhar, é necessário ter assinatura ativa em um dos planos atuais:

  • Padrão com anúncios – R$ 20,90 (Full HD)
  • Padrão – R$ 44,90 (Full HD)
  • Premium – R$ 59,90 (4K + HDR)


Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: