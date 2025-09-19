Quando começa a Primavera em 2025? Veja as datas das estações do ano

A primavera no hemisfério sul começa oficialmente no dia 22 de setembro de 2025, às 15h19, e vai até 21 de dezembro, às 12h03, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essa estação é marcada pelo aumento gradual das temperaturas e pelo florescimento das plantas, que transformam a paisagem urbana e natural.
Em Porto Alegre, as árvores começaram a florescer a 10 dias do início da primavera. A temperatura já estava mais agradável, o céu aberto e, consequentemente, parques mais movimentados.
O Inmet lembra que as estações servem como referência para o calendário climático, mas que variações de temperatura e clima podem ocorrer de forma local, influenciadas por fatores meteorológicos e geográficos.
O verão também já tem data definida: começa em 21 de dezembro de 2025, às 12h03min, trazendo calor intenso e dias mais longos.
Características da primavera
A primavera traz mudanças visíveis no clima e na natureza. De forma geral, a estação é marcada por:
- Aumento gradual das temperaturas: o frio do inverno vai embora aos poucos, e os dias começam a ficar mais quentes.
- Dias mais longos e noites mais curtas: a quantidade de luz solar aumenta, favorecendo atividades ao ar livre.
- Florescimento das plantas: árvores e flores começam a florescer, colorindo parques, ruas e jardins.
- Maior umidade do ar: a umidade relativa tende a subir, o que ajuda na recuperação da vegetação e na diminuição de problemas respiratórios típicos do inverno.
- Fenômenos meteorológicos típicos: chuvas leves e ocasionais são comuns, ajudando no crescimento das plantas e na renovação da natureza.
Neutralidade climática
Ainda não há um consenso, mas, segundo projeções da Organização Meteorológica Mundial, há 55% de chance que um La Niña de curta duração e de baixa intensidade se estabeleça em meados da primavera. Caso se confirme, a consequência do fenômeno climático poderia ser um período de chuva ligeiramente abaixo da média histórica.
É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!