Qual o preço dos "Bobbie Goods"? Saiba quanto custam os livros para colorir originais

Os livros de colorir da coleção Bobbie Goods viraram uma febre nacional. Com ilustrações cheias de charme, eles se tornaram objeto de desejo entre jovens e adultos, além de ótima opção de presente criativo. Veja abaixo os valores dos exemplares originais da série.
Os livros vêm em formato de caderno, com páginas grossas que suportam diferentes materiais para colorir — de lápis de cor a canetas marcadoras, muito usadas pelos fãs para preencher os traços delicados.
Atualmente, a escritora e ilustradora Abbie Goveia já lançou cinco títulos: Dias Quentes, Dias Frios, Do Dia pra Noite e Isso e Aquilo, além de um guia especial para quem quer aprender a desenhar no estilo da artista, Como Desenhar Coisas Super Fofas com Bobbie Goods.
O preço no site da HarperCollins, editora oficial dos livros, é de R$ 39,90. Na Amazon, porém, não é raro encontrar promoções que reduzem o valor para cerca de R$ 20, muitas vezes com entrega gratuita.
Em plataformas como Shopee e AliExpress, há versões ainda mais baratas, mas nem sempre originais. Para garantir a autenticidade, a dica é comprar diretamente na Amazon ou pelo site da editora HarperCollins, que oferece frete grátis para todo o Brasil em compras acima de R$ 99.
