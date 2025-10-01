Qual é o livro de colorir mais vendido da série "Bobbie Goods"? Editora revela o favorito dos brasileiros

Os livros de colorir Bobbie Goods se tornaram um fenômeno mundial, conquistando crianças e adultos. Seus desenhos delicados e charmosos viralizaram na internet e ajudaram a popularizar o colorir como hobby. Criados em 2021 pela ilustradora Bobbie Goveia, nos Estados Unidos, os livros foram lançados oficialmente no Brasil no início de 2025.
São cinco livros oficiais: quatro livros de colorir, Dias Quentes, Dias Frios, Do Dia Para a Noite e Isso e Aquilo, todos publicados pela HarperCollins no Brasil, e um manual, Guia Bobbie Goods para Desenhar e Colorir, que ensina a criar suas próprias ilustrações e foi lançado pela Editora Sextante.
Questionada por Zero Hora, a editora HarperCollins revelou qual dos livros da série é o queridinho dos brasileiros.
Qual o Bobbie Goods campeão de vendas?
Desde fevereiro, quando chegaram ao país os primeiros volumes de Dias Quentes e Do Dia Para a Noite, a série já vendeu mais de 4 milhões de exemplares.
O Do Dia Para a Noite contabiliza mais de 1,3 milhão de cópias vendidas no Brasil, tornando-se o livro da série Bobbie Goods mais vendido no Brasil.
As vendas dessa edição representam quase um terço do total dos quatro livros lançados pela editora.
O livro Do Dia Para a Noite
Do Dia Para a Noite acompanha a rotina de Momo, descrita no livro como "a cachorrinha mais fofa do universo Bobbie Goods". As ilustrações mostram seu dia a dia na cidade, incluindo passeios, momentos de trabalho, festinhas, jantares e aventuras com seus amigos.
Momo é a personagem favorita da autora, e foi inspirada na sua cachorrinha da infância.
Qual é a coleção completa de Bobbie Goods?
Existem cinco livros oficiais lançados até agora:
- Dias Quentes: imagens inspiradas no verão, com cenários ensolarados e relaxantes, lançado em fevereiro no Brasil
- Do Dia Para a Noite: o mais popular no Brasil, mostra a rotina de Momo do entardecer ao anoitecer, lançado no Brasil em fevereiro
- Isso e Aquilo: explora contrastes entre diferentes momentos e emoções do cotidiano, lançado em abril no Brasil
- Dias Frios: cenas aconchegantes que remetem ao conforto de casa no inverno, lançado no Brasil em maio
- Guia Bobbie Goods para Desenhar e Colorir: um manual prático com instruções passo a passo no estilo da artista, lançado em março no Brasil pela editora Sextante
Quanto custam os livros de Bobbie Goods?
O preço no site da HarperCollins, editora oficial dos livros, é de R$ 39,90. Na Amazon, porém, não é raro encontrar promoções que reduzem o valor para cerca de R$ 20, muitas vezes com entrega gratuita.
Como saber se o Bobbie Goods é original?
Para garantir que você está comprando um produto oficial da Bobbie Goods, é bom ficar de olho em alguns detalhes. No Brasil, os livros originais são publicados pela filial da editora norte-americana Harper Collins. Identificar o selo da editora é o primeiro indicativo de autenticidade.
Além disso, os livros Bobbie Goods verdadeiros seguem uma identidade específica: são quadrados, com capa rígida e lombada reta.
Observe também se o livro possui o selo holográfico de identificação, que fica sempre no canto superior direito. Todas as versões originais contam com 20 ilustrações exclusivas em páginas destacáveis, além de uma página de checklist de pintura e outra para teste de cores.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.