Quais são os 10 Estados mais e menos populosos do Brasil; veja a lista 

São Paulo continua na liderança com 46,1 milhões de habitantes

Zero Hora

Mateus Bruxel/Agencia RBS
Censo mostra a população total de Estados e municípios.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do Brasil é estimada em 213.421.037 habitantes. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (28), representa um crescimento de 0,39% em relação a 2024, que apontou 212.583.750 pessoas.

A nova contagem, realizada até 1° de julho de 2025, mostra um crescimento populacional de 5,1% em relação ao Censo de 2022, que era de 203.062.512 habitantes. As informações coletadas servem de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos do país.

Segundo a projeção do instituto, realizada em 2024, a população deve continuar crescendo e atingir a marca de 220 milhões de pessoas, em 2041. Apesar do aumento populacional, o IBGE aponta que o número de brasileiros começará a encolher em 2042

Estados mais e menos populosos do Brasil

O Censo contabiliza pessoas e domicílios e mostra a população total de Estados e municípios. Confia as listas abaixo. 

Os 10 Estados mais populosos do país

  1. São Paulo: 46.081.801 pessoas
  2. Minas Gerais: 21.393.441
  3. Rio de Janeiro: 17.223.547
  4. Bahia: 14.870.907
  5. Paraná: 11.890.517
  6. Rio Grande do Sul: 11.233.263
  7. Pernambuco: 9.562.007
  8. Ceará: 9.268.836
  9. Pará: 8.711.196
  10. Santa Catarina: 8.187.029

Os 10 Estados menos populosos do país

  1. Roraima: 738.772
  2. Amapá: 806.517
  3. Acre: 884.372
  4. Tocantins: 1.586.859
  5. Rondônia: 1.751.950
  6. Sergipe: 2.299.425
  7. Mato Grosso do Sul: 2.924.631
  8. Distrito Federal: 2.996.899
  9. Alagoas: 3.220.848
  10. Piauí: 3.384.547

*Produção: Ana Júlia Santos

