Quais são os 10 Estados mais e menos populosos do Brasil; veja a lista 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do Brasil é estimada em 213.421.037 habitantes. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (28), representa um crescimento de 0,39% em relação a 2024, que apontou 212.583.750 pessoas.
A nova contagem, realizada até 1° de julho de 2025, mostra um crescimento populacional de 5,1% em relação ao Censo de 2022, que era de 203.062.512 habitantes. As informações coletadas servem de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos do país.
Segundo a projeção do instituto, realizada em 2024, a população deve continuar crescendo e atingir a marca de 220 milhões de pessoas, em 2041. Apesar do aumento populacional, o IBGE aponta que o número de brasileiros começará a encolher em 2042.
Estados mais e menos populosos do Brasil
O Censo contabiliza pessoas e domicílios e mostra a população total de Estados e municípios. Confia as listas abaixo.
Os 10 Estados mais populosos do país
- São Paulo: 46.081.801 pessoas
- Minas Gerais: 21.393.441
- Rio de Janeiro: 17.223.547
- Bahia: 14.870.907
- Paraná: 11.890.517
- Rio Grande do Sul: 11.233.263
- Pernambuco: 9.562.007
- Ceará: 9.268.836
- Pará: 8.711.196
- Santa Catarina: 8.187.029
Os 10 Estados menos populosos do país
- Roraima: 738.772
- Amapá: 806.517
- Acre: 884.372
- Tocantins: 1.586.859
- Rondônia: 1.751.950
- Sergipe: 2.299.425
- Mato Grosso do Sul: 2.924.631
- Distrito Federal: 2.996.899
- Alagoas: 3.220.848
- Piauí: 3.384.547
