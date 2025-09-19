Quais foram as músicas mais tocadas em shows no RS em 2024? Veja a lista

Um levantamento divulgado pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) ranqueou as músicas mais tocadas em shows em Porto Alegre durante o ano de 2024. A lista foi divulgada na última quinta-feira (18), para celebrar o 20 de setembro, quando comemora-se o Dia do Gaúcho, e a força da música do Rio Grande do Sul.
A música Do Fundo da Grota, de Baitaca, lidera o ranking. Querência Amada, de Teixeirinha, também aparece na lista, reforçando a identidade cultural e musical da região.
O levantamento também contempla outras canções que também são destaque no centro do país, como Erro Gostoso e Nosso Quadro, com interpretações de Simone Mendes e Ana Castela, respectivamente.
Ainda conforme ranking (veja a lista completa abaixo), há algumas canções que aparecem na mesma colocação, como é o caso de Nosso Quadro e Daqui Pra Sempre (7º), Anna Julia e Barulho do Foguete (8º), além de Evidências e Boate Azul (10º).
Porto Alegre em destaque
Para além da análise musical, o estudo também detalha que o Ecad arrecadou mais de R$ 53,4 milhões em direitos autorais pela execução pública de músicas no Estado.
Conforme o levantamento, deste montante, 32% são concentrados em Porto Alegre. Todo o montante arrecadado é distribuído para os criadores de músicas, baseado em critérios definidos pela Assembleia Geral. Do total, 85% são destinados diretamente a compositores, intérpretes, músicos e demais titulares de direitos autorais.
As músicas mais tocadas no Rio Grande do Sul no segmento de shows em 2024
- 1) Do Fundo da Grota - Baitaca
- 2) Erro Gostoso - Lucas Souza, Flavinho Do Kadet, Felipe Marins, Gabriel Angelo, Eliabe Quexin e Edson Garcia (interpretada por Simone Mendes)
- 3) Querência Amada - Teixeirinha
- 4) Cheia de Manias - Luiz Carlos (e um dos grandes sucessos do Raça Negra)
- 5) Não Quero Dinheiro - Tim Maia
- 6) Lapada Dela - Ricardus Junior, Jimmy Luzzo e Matheus Fernandes — que interpreta a canção com o grupo Menos é Mais
- 7) Nosso Quadro - Rodolfo Alessi e Marco Carvalho (interpretada por Ana Castela)
- 7) Daqui pra Sempre - Lorine Zineb Noka Talhaoui, Coda, G-Son Thomas, Moa Anna Maria Carlebecker, Frank Lace, Jimmy Jason e Manu Bahtidao, que interpreta a canção
- 8) Anna Julia - Marcelo Camelo (e um dos grandes sucessos de Los Hermanos)
- 8) Barulho do Foguete - Tunico Moura, Fausto Carvalho, Henrique Moura e Henrique Tranquero (interpretada pela dupla Henrique e Juliano)
- 9) Perigosa e Linda - Wilceu Pause
- 10) Evidências - Jose Augusto, Paulo Sergio Valle (um dos grandes sucessos da dupla Chitãozinho e Xororó)
- 10) Boate Azul - Benedito Seviero e Tomaz (e interpretada por diversos artistas, como Reginaldo Rossi e a dupla Bruno e Marrone)
