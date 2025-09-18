Programa de Jimmy Kimmel será substituído por tributo a Charlie Kirk após fala polêmica

O conglomerado de mídia Sinclair anunciou que substituirá o horário de exibição desta sexta-feira (19) do programa Jimmy Kimmel Live! por um especial em homenagem a Charlie Kirk, fundador da organização conservadora Turning Point USA. O especial será exibido nas afiliadas ABC do grupo e disponibilizado a outras emissoras da rede em todo o país.
Além disso, a empresa exigiu que Jimmy Kimmel se retrate publicamente com a família de Kirk e faça uma "doação pessoal significativa", tanto para eles quanto para a Turning Point USA.
A decisão da Sinclair ocorre após o grupo, juntamente com a Nexstar Media Group, outro grande dono de afiliadas ABC, retirar o programa de suas emissoras.
A medida foi motivada por comentários recentes de Kimmel sobre a morte de Kirk, considerados "inapropriados e profundamente insensíveis" pelo vice-presidente da Sinclair, Jason Smith. Pouco depois, a ABC suspendeu a produção do programa de forma indefinida.
— Tivemos alguns novos pontos baixos no fim de semana com a gangue MAGA (em referência ao movimento de Trump, "Make America Great Again") tentando desesperadamente caracterizar o jovem que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e com tudo o que podem para tirar proveito político disso — afirmou o comediante, no programa da última segunda-feira (15).
Em comunicado, Smith afirmou que os veículos de comunicação têm a responsabilidade de promover um diálogo respeitoso e construtivo. Segundo ele, o caso evidencia a necessidade de ação regulatória da Comissão Federal de Comunicações para lidar com o controle exercido pelas grandes redes nacionais sobre as emissoras locais.
O comediante ainda não se pronunciou sobre o caso.
Futuro do programa nas afiliadas
A Sinclair declarou que não pretende reintegrar Jimmy Kimmel Live! em suas emissoras até que haja discussões formais com a ABC sobre "profissionalismo e responsabilidade".
Mesmo que a produção seja retomada pela rede, a empresa garante que só voltará a exibir o programa quando estiver convencida de que os padrões esperados de uma plataforma de transmissão nacional foram cumpridos.
Entenda o caso
O programa Jimmy Kimme Live! foi retirado do ar por tempo indeterminado, segundo informou a emissora ABC na quarta-feira (17). Isso porque o apresentador americano afirmou que "parte da direita tenta explorar politicamente" o assassinato de Kirk. O talk-show estava no ar regularmente há mais de 20 anos.
O anúncio foi comemorado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou o fato como uma "excelente notícia" para os americanos.
Charlie Kirk, importante aliado do presidente norte-americano, foi morto no dia 10 de setembro, enquanto participava de um debate com estudantes em uma universidade no estado de Utah.
O suspeito do crime, Tyler Robinson, de 22 anos, se entregou às autoridades no dia seguinte, e foi acusado esta semana de homicídio qualificado.
