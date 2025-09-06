Polícia investiga Gato Preto por lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar e apreende Porsche

A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo o influenciador digital Samuel Sant’anna, conhecido como "Gato Preto" nas redes sociais.
De acordo com informações do g1, nesta sexta-feira (5), foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências de Gato Preto e de um de seus seguranças. Entre os itens apreendidos na ocasião, estão celulares e um Porsche vermelho.
Este é o segundo carro de luxo do influenciador que está sob os cuidados da polícia. A ação faz parte de uma investigação aberta após o acidente ocorrido em 20 de agosto deste ano, quando o criador de conteúdo avançou o sinal vermelho na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste paulista, e bateu um Porsche preto contra um Hyundai. Câmeras de segurança registraram a colisão, que destruiu os dois veículos. Testemunhas relataram que Gato Preto estava em alta velocidade em um trecho da via onde o limite varia entre 40 e 50 km/h.
As autoridades apuram que tanto o Porsche vermelho apreendido quanto o modelo envolvido no acidente estavam em nome de terceiros. Juntos, os automóveis somam mais de R$ 2,5 milhões. A suspeita é de ele teria conseguido os veículos com dinheiro ilícito vindo do anúncio de jogos de azar online e que um esquema teria sido montado para proteger o patrimônio do influenciador.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele também é investigado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame de sangue, entregando apenas uma amostra de urina, cujo resultado ainda não foi divulgado.
Conforme o g1, o Porsche vermelho tem nove multas, sendo oito delas por excesso de velocidade e uma por avançar o sinal vermelho. As infrações foram cometidas nos últimos três meses em São Paulo.