Polícia investiga Gato Preto por lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar e apreende Porsche

Este é o segundo carro de luxo do influenciador que está sob os cuidados da polícia. A ação faz parte de uma investigação aberta após o acidente ocorrido em 20 de agosto deste ano, quando o criador de conteúdo avançou o sinal vermelho na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste paulista, e bateu um Porsche preto contra um Hyundai. Câmeras de segurança registraram a colisão, que destruiu os dois veículos. Testemunhas relataram que Gato Preto estava em alta velocidade em um trecho da via onde o limite varia entre 40 e 50 km/h.