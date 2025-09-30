Polícia Federal vai investigar casos de intoxicação por metanol em bebidas e se há distribuição em outros Estados, afirma Lewandowski

Produtores clandestinos adicionam metanol para deixar as bebidas mais fortes e aumentar o rendimento a baixo custo. Um dos perigos é que os dois tipos de álcool apresentam gostos parecidos, e os sintomas de envenenamento podem demorar de 12 horas a 24 horas para se manifestarem. Ou seja, é difícil saber, no ato, que a contaminação está acontecendo.