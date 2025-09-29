Pix fora do ar? Usuários relatam problemas em transferências bancárias

O Pix está fora do ar para alguns usuários nesta segunda-feira (29). Conforme informações das redes sociais e do Downdetector, diferentes bancos e instituições financeiras estão com instabilidade no sistema de pagamento.
De acordo com o portal responsável por monitorar o funcionamento de plataformas digitais, as reclamações sobre o serviço começaram a ser registradas por volta das 10h58min (horário de Brasília).
O pico de reclamações sobre o Pix havia sido registrado às 11h33min, com mais de 8.655 notificações.
A procura pelos termos "Pix" e "Pix fora do ar" também apareceu nos termos mais buscados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.