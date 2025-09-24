Viral

Os casais de "Casamento às Cegas" que estão juntos até hoje

Quinta temporada do reality foi lançada na segunda semana de setembro 

Zero Hora

Julia Mataruna,Netflix/Divulgação
Reality show é apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo.

A nova temporada de Casamento às Cegas Brasil estreou na Netflix e está dando o que falar com os desdobramentos. Na edição atual, são permitidos apenas participantes com mais de 50 anos. 

A dinâmica do programa, porém, não muda. Os pretendentes interagem entre si em cápsulas, sem contato visual, por 10 dias. Durante este período, eles decidem se irão ou não engatar um romance, para então se conhecerem pessoalmente. Na terceira etapa, vão para um resort viver uma lua de mel que antecede o casamento

Casais de Casamento às Cegas que ainda estão juntos

Nas últimas quatro edições, diversos casais foram formados e permanecem juntos até hoje. Veja, abaixo, a lista dos casais do reality que estão juntos até hoje. 

Nanda Terra e Mackdavid

No reality, Nanda se casou com Thiago Rocha, mas se separou em seguida de forma nada amigável. Após o término, ela reencontrou Mackdavid, outro participante da mesma edição com quem Nanda conversou bastante durante as gravações. Os dois estão casados e com um filho de três anos. 

Ágata Moura e Renan Justino

Ágata Moura e Renan Justino disseram sim no altar durante a 3ª temporada e estão juntos até hoje. 

Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo

O casal já teve algumas idas e vindas. Após passar por um divórcio, os dois reataram e estão esperando um filho.

Leonardo Plácido e Vanessa Kurashiki

Os dois estão juntos desde a quarta temporada do reality e, recentemente, realizaram uma nova cerimônia, quando anunciaram que estão à espera do primeiro filho. 

