Os casais de "Casamento às Cegas" que estão juntos até hoje

A nova temporada de Casamento às Cegas Brasil estreou na Netflix e está dando o que falar com os desdobramentos. Na edição atual, são permitidos apenas participantes com mais de 50 anos.
A dinâmica do programa, porém, não muda. Os pretendentes interagem entre si em cápsulas, sem contato visual, por 10 dias. Durante este período, eles decidem se irão ou não engatar um romance, para então se conhecerem pessoalmente. Na terceira etapa, vão para um resort viver uma lua de mel que antecede o casamento.
Casais de Casamento às Cegas que ainda estão juntos
Nas últimas quatro edições, diversos casais foram formados e permanecem juntos até hoje. Veja, abaixo, a lista dos casais do reality que estão juntos até hoje.
Nanda Terra e Mackdavid
No reality, Nanda se casou com Thiago Rocha, mas se separou em seguida de forma nada amigável. Após o término, ela reencontrou Mackdavid, outro participante da mesma edição com quem Nanda conversou bastante durante as gravações. Os dois estão casados e com um filho de três anos.
Ágata Moura e Renan Justino
Ágata Moura e Renan Justino disseram sim no altar durante a 3ª temporada e estão juntos até hoje.
Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo
O casal já teve algumas idas e vindas. Após passar por um divórcio, os dois reataram e estão esperando um filho.
Leonardo Plácido e Vanessa Kurashiki
Os dois estão juntos desde a quarta temporada do reality e, recentemente, realizaram uma nova cerimônia, quando anunciaram que estão à espera do primeiro filho.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.