"O Verão Que Mudou A Minha Vida": fãs celebram anúncio do filme para encerrar a história: "Quero pra ontem"

Série baseada nos livros de Jenny Han teve último episódio lançado nesta quarta-feira (17) no Prime Vídeo

Zero Hora

Prime Video/Divulgação
Série é inspirada no livro de Jenny Han.

O último episódio da série O Verão Que Mudou Minha Vida foi lançado nesta quarta-feira (17), no Prime Video. Os rumores em volta da continuação da produção foram confirmados: a história ganharás um filme

Jenny Han, autora do livro que deu origem à série, agradeceu a oportunidade de continuar a história em outro formato

"Há mais um grande marco na jornada de Belly, e eu pensei que só um filme poderia dar a ele o devido reconhecimento", disse ela durante o tapete vermelho do lançamento do último episódio. A nova produção será escrita por Han, que ainda não deu detalhes do trabalho.

 O Prime Video também anunciou a novidade nas redes sociais.

Qual a história da trama?

O Verão Que Mudou a Minha Vida acompanha um triângulo amoroso entre a jovem Belly e os dois irmãos, Conrad e Jeremiah, além de explorar sobre as relações familiares e amizade.

Prime Video/Divulgação
Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno).

A produção retrata sobre a descoberta do primeiro amor vivenciado durante a temporada de um verão. O elenco conta com protagonistas com Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad) e Gavin Casalegno (Jeremiah). 

As duas primeiras temporadas estão disponíveis no Prime Video e o último episódio da terceira temporada foi lançado na quarta-feira.

Novidade repercutiu nas redes sociais

Fãs da série celebraram o anúncio do filme para encerrar a história.

