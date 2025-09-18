"O Verão Que Mudou A Minha Vida": fãs celebram anúncio do filme para encerrar a história: "Quero pra ontem"

O último episódio da série O Verão Que Mudou Minha Vida foi lançado nesta quarta-feira (17), no Prime Video. Os rumores em volta da continuação da produção foram confirmados: a história ganharás um filme.
Jenny Han, autora do livro que deu origem à série, agradeceu a oportunidade de continuar a história em outro formato.
"Há mais um grande marco na jornada de Belly, e eu pensei que só um filme poderia dar a ele o devido reconhecimento", disse ela durante o tapete vermelho do lançamento do último episódio. A nova produção será escrita por Han, que ainda não deu detalhes do trabalho.
O Prime Video também anunciou a novidade nas redes sociais.
Qual a história da trama?
O Verão Que Mudou a Minha Vida acompanha um triângulo amoroso entre a jovem Belly e os dois irmãos, Conrad e Jeremiah, além de explorar sobre as relações familiares e amizade.
A produção retrata sobre a descoberta do primeiro amor vivenciado durante a temporada de um verão. O elenco conta com protagonistas com Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad) e Gavin Casalegno (Jeremiah).
As duas primeiras temporadas estão disponíveis no Prime Video e o último episódio da terceira temporada foi lançado na quarta-feira.
Novidade repercutiu nas redes sociais
Fãs da série celebraram o anúncio do filme para encerrar a história.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular